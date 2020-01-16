Safiport Derince en büyük kapasiteli x-ray cihazını aldı

Tüm yatırımlarında sektöründe lider markalarla çalışan Safiport Derince, 2019’da siparişi verilen Rapiscan Eagle ile gümrük operasyonlarında da en hızlı olan sistemi çok yakında devreye sokacak. Son teknoloji ile donatılmış, limanlar arasında en büyük kapasiteye sahip x-ray sistemi ile konteyner ve içindeki yüklerin görüntüsü, yüksek çözünürlük ve hassasiyetle, kesintisiz olarak elde edilecek. Safiport Derince’nin almış olduğu x-ray, saatte 100 konteyner tarayabiliyor. Konteyner tarama operasyonları, tarama işlemini otomatik yapan cihazla, araçların durma ve beklemelerine gerek kalmadan, yalnızca portal cihaz altından geçmesiyle, en verimli ve güvenli şekilde yapılacak. Tarama cihazı; otomatik kontrollü çift enerji sistemi, farklı yoğunluklu yükler için operatör asistan sistemi gibi pek çok yenilikçi özelliği de bünyesinde barındırıyor. Safiport Derince ilk konteyner tarama operasyonunu Şubat ayında gerçekleştirecek.

Vira Haber