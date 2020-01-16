Silah yapabilmek için denize dalmayı öğrendiler

Colorado Boulder Üniversitesinde görevli bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada İtalya'nın orta kesiminde Grotta dei Moscerini olarak bilinen sahildeki mağarada 1949'da yapılan kazı çalışmalarında bulunan 171 deniz kabuğuna odaklanıldı. Ortaya çıkarılan aletler ile aynı katmanlar içinde keşfedilen hayvan dişlerinin, ilkel insanların Avrupa'nın batısında yaşadığı varsayılan 90 bin ila 100 bin yıl öncesine ait olduğu belirtildi. Mağarada daha önce ilkel insanların, dalgaların sahile taşıdığı deniz kabuklarını toplayarak yaptığını düşündüğü aletler ayrıntılı incelendiğinde, bazılarının dalgalarla sahile taşınan kabuklardan yapıldıklarına dair izler taşımadığı gözlendi. "Callista chione" cinsi deniz tarağı kabuğundan yapılan aletlerin neredeyse dörtte birinin yüzeyinin, kabukların muhtemelen yumuşakça hala içinde yaşarken denizin dibinden çıkarıldığını gösterdiği kaydedildi.

Araştırma ekibinden Paola Villa, bulgularının, ilkel insanların denizde 2 ila 4 metre derinliğe dalarak kabuk topladığı izlenimini uyandırdığını söyledi.

Vira Haber