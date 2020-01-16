2020’YE POZİTİF BAKIYORUM

Türkiye’de yaklaşık 750 projeye imza atan Marine Line Türkiye’nin Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Kaptan Koray Karagöz ile hizmet verdikleri sektörlerden, gerçekleştirdikleri projelere, yurt içi-yurt dışı satış hacminden 2020 yılına dair gelecek hedeflerine kadar birçok konuyu konuştuk. Koray Karagöz; 2020 yılından umutlu olduğunu söyledi.

Amerika merkezli bir şirketin Türkiye’deki partneri olarak önemli projelere imza atmışsınız. Bize biraz yaptığınız işlerden bahseder misiniz?

Şirketin ana firması Avon, USA’da bulunan Advanced Polymer Coatings firması olarak çalışmaktadır. MarineLine Türkiye de, Advanced Polymer Coatings USA - Türk ortaklı bir firma. Advanced Polymer Coatings 2001 yılında Türkiye pazarına girdi. Türkiye’de yaklaşık 750 projeye imza attık. 2006 yılında MarineLine Türkiye kuruldu. 2011 yılında da endüstri bölümünü açtık. Yaklaşık 1800 metrekare alanda kara tankerleri, reaktörler, taşınabilecek tankların kaplamasını yapıyoruz. Oraya da TSE (Türk Standartları Enstitüsü)’nden onay aldık. Hidroklorik asit, sodyum hidroklorik asit, hidrojen peroksit gibi çok agresif kimyasallara karşı kaplama onayı alan Türkiye’deki tek firma biziz. O konuda da çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Türkiye’de son 15 yılda yeni inşa yaklaşık olarak 580 adet kimyasal tanker yapıldı. Bunun yaklaşık olarak 500 tanesini MarineLine kapladı. Tersaneler, armatörler bildiğimiz tüm kimyasal tanker kargo tankı kaplaması üzerinde %85,4 gibi pazar payına hâkimiz. Bizi diğerlerinden farklı kılan kendimize özgü bir kaplamamız olması. Bu kaplama; dünyada kimyasal korozyona karşı dayanıklı ve çapraz bağlar sebebiyle en iyi kaplama olarak dikkat çekiyor. Kimyasal tankerlerin yerli ve yabancı olmak üzere hepsi uluslararası raporlara göre MarineLine tarafından yapıldı. Bu şekilde sektörün lideri durumundayız.

Şirketin genel müdürü olarak görev yapıyorsunuz, sizin yol hikâyenizi öğrenebilir miyiz?

Ben 1997 İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü mezunuyum. 1997-2004 yılları arasında kimyasal tankerlerde çalıştım. Tek bir yerde çalıştım o da Aksay Denizcilik’te. 2004 yılında Amerika merkezli olan Advanced Polymer Coatings’de Coating enspektörü olarak çalışmaya başladım. 2006 yılında MarineLine Türkiye kurulduğunda da şirketin hem kurucu ortağı, hem de genel müdürü oldum. Yaklaşık 16 yıldır Advanced Polymer Coatings ile birlikteyim. Denizcilikle ilgili sivil toplum kuruluşlarında üyeliklerim var. Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkan Yardımcısıyım, Türk Uzak Yol Kaptanlar Derneği 2 başkanıyım, İTÜ Denizcilik Fakültesi mezunlar Derneği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesiyim. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Deniz Ulaştırma Yöntemi dalında yüksek lisans yapıyorum.

Hem denizcilik, hem de endüstriyel alanda hizmetleriniz var. Önce denizcilik sektörüne yönelik yaptığınız projeleri anlatır mısınız?

Denizcilik sektöründe hem yeni inşa, hem de hali hazırda çalışan kimyasal tankerlerin, kargo tanklarının kaplamasını yapıyoruz. Kaplama malzemesini sağlıyoruz. Kaplama uygulaması sırasında denetim hizmetini veriyoruz. Ayıca finalde ısıl işlem yapılıyor; onu da kendi ekibimiz ve ekipmanlarımız ile yapıyoruz. Bazen havuz zamanında tamire gelen gemiler oluyor. O gemileri de başka bir kaplamadan, MarineLine kaplamaya dönüştürüyoruz. Advanced Polymer Coatings’in dünyanın birçok yerinde merkezi var. Türkiye de bu merkezlerden bir tanesi. Bu ülkeler arasında Türkiye dışında İngiltere, Hollanda, Çin, Japonya, Kore, Singapur gibi ülkeler var. Orta Doğu ve Doğu Avrupa, Rusya ve Türki cumhuriyetlerinde proje olursa, bunları MarineLine Türkiye olarak biz gerçekleştiriyoruz.

Gelelim endüstriyel alana, bu alandaki projelerden de bahseder misiniz?

Endüstriyel alanda her türlü kimyasal korozyona karşı olan projeleri gerçekleştiriyoruz. Mesela termik santrallerin bacalarında gaz kanalı dediğimiz belli bölümler var. Oralardan çok yüksek sıcaklıkta belli maddeler geçiyor. Onlara karşı kaplamalar yapıyoruz. Ayrıca depolama tanklarında çalışmalarımız var. Kimyasal madde depolayan firmalarla çalışıyoruz. Onun dışında kara taşımacılığı yapan tankerler var. Kara taşımacılığı yapan tankerlerin içlerine kaplama yapıyoruz. Beton zeminlerin kaplamasını yapıyoruz. Çalıştığımız firmalara örnek verecek olursak; Çalık Enerji, PETKİM, Eren Enerji, Modern Karton, Atlas Enerji, TÜPRAŞ, Solventaş, Likit Kimya, LİMAŞ gibi kurumları sayabiliriz. Genel olarak hemen hemen bütün tersanelerle çalışıyoruz. Türkiye’de toplam 15 yeni inşa var. Bunların 14’ünün kaplamasını biz yapıyoruz.

Denizcilik sektöründe uluslararası kurallar geçerli, tabii yeni kurallar da devreye giriyor. Sizin ürünlerinizde öne çıkan unsurlar neler?

Bizim ürünümüzün diğer ürünlerden en büyük farkı ana maddesinin farklı olması. Ana maddesi siloxirane diye bir madde. Bu maddeyi sadece Advanced Polymer Coatings kullanabiliyor. Firmanın kendi icadı olan bir kaplama. Firma sahibi Donald Keehan’ın kendisinin bulduğu bir kaplama ürününü kullanıyoruz. Bu kaplamamız moleküler çapraz bağları diğer bütün kaplamalardan 28×784 kat daha fazla olduğu için hiçbir agresif kimyasalı absorve etmiyor ve bu özelliği sayesinde korozyonu engelliyor, herhangi bir sınırlama yok. Isıl işlem yapıldığında, kaplamayı bir sonraki gün kullanabiliyorsunuz. Bu bizim avantajımız. Regülasyon olarak da devlet yeni yönetmelik yayınladı. Boya yönetmeliğine göre; boya yapılması sırasında enspektörün, tersanedekilerin ve yetkililerin bununla ilgili yeterli sertifikasının olması gerekiyor. Bizim tüm çalıştığımız enspektörlerin en yüksek dereceden uluslararası sertifikaları mevcut. O yüzden bizim için herhangi bir kısıtlaması yok. Biz bu şekilde hiçbir problem olmadan çalışmaya devam ediyoruz. Biz zaten çıkarılan yönetmeliğe 10 yıl önce de uyuyorduk, şimdi de uyuyoruz. Bu yönetmelik sadece bizi pekiştirmiş oldu.

Sadece Türkiye’ye değil, yurt dışına da çalışıyorsunuz. Bu anlamda nerelere ihracat gerçekleştiriyorsunuz?

Türkiye merkezli Orta Doğu’ya ve Doğu Avrupa’ya, Rusya ve Türkiye Cumhuriyetleri’ne hizmet veriyoruz. Proje yaptığımız ülkeler arasında Türkmenistan, Gürcistan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Dubai, Hırvatistan, Yunanistan, Polonya, İspanya, Libya, Cezayir, Hollanda, Belçika ve Almanya var. Bu projelerin hepsi Advanced Polymer Coatings tarafından MarineLine Türkiye üzerinden yapılıyor.

Ar-Ge çalışmalarına önem verdiğinizi biliyoruz. Bize bu çalışmalardan da bahseder misiniz?

TSE ile üç yıl birlikte çalışma yaptık. TSE, TÜBİTAK ve MarineLine Türkiye/Advanced Polymer Coatings olarak. TSE, bizim kaplama onayımızı vermesi için çeşitli testler istedi. O yüzden de biz kendi kaplama merkezimizi kurduk. Kendi kaplama merkezimizin uygulama biriminde pilot bir alan yaptık. Yani gemilerde yaptığımız uygulamanın prototipini kendi uygulama merkezimizde yaptık. Bu uygulamayı daha sonra TSE’ye gönderdik. TSE onun üzerine 3 yıl boyunca testler yaptı. Test sonuçlarına göre bir onay verdi. Ayrıca TÜBİTAK’tan da kaplamamızın doğruluğuna karşı bir rapor isteyip aldık. Uygulamalarımız hala devam ediyor. Çalışan 9 arkadaşımız var. Advanced Polymer Coatings’in kendi kaplama alanlarında en iyisi olduğunu söyleyebilirim.

2019 yılını geride bırakıyoruz. Sizin için 2019 yılı nasıl geçti. 2020 yılından beklentileriniz ve hedefleriniz neler?

2019 yılı bizim için gayet güzel geçti, sekiz adedi yurtdışı olmak üzere toplamda 60 proje gerçekleştirdik. Ballast Water Treatment ve scrubber sistem koyma sırasında birçok gemi geldi ülkemize. Türkiye bu anlamda lojistik olarak da, işçilik olarak da çok iyi yerde...

Gemiler gelince nasıl olsa bir aylık bir süreç var; diyorlar ki, “Hadi kaplamalarını da yaptıralım”. Bu bizim için bir fırsat haline geliyor. 2020 yılı içinde bu sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Gemiler gelmeye devam edecek, sistemin oturması zaman alacaktır. Yine biz kaplamalarımıza devam edeceğiz. Pozitif bakıyorum o yüzden yeni yıla karşı. Benim için iş hayatında önemli olan personelime ayın başında maaşını verebilmektir. Eğer verdiysem her şey yolundadır ve o ay benim için başarılı geçmiştir.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

13 Kasım’da yapılan İklim Değişikliği Kurultayı için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir organizasyon oldu. Hakkı bey ve ekibi olarak devamını yapmanızı rica ediyorum. Böyle şeylere çok ihtiyacımız var çünkü.

Vira Haber