Birleşik Arap Emirlikleri yenilenebilir enerji portföyünü 2 katına çıkartabilir

Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) CEO’su Sultan al Jaber, başkent Abu Dhabi’de düzenlenen yenilenebilir enerji konferansında, “5 milyon dönümlük ormanla eşdeğer karbondioksit yakalamak için karbon yakalama ve depolama programımızı %500 artıracağız.” şeklinde konuştu.

ADNOC seragazı yoğunluğunu %25 azaltacak. Şirket, bu hedef için Al Reyadah adlı karbon yakalama, kullanma ve depolama tesisin kapasitesini genişleterek 2030’a kadar yıllık 5 milyon tonluk karbondioksite ulaşmayı hedefliyor.

Yenilenebilir enerji etkinliği için Abu Dhabi’yi ziyaret eden Endonezya Başkanı Joko Widodo, ülkesinde temiz enerji için daha fazla yatırımcıya çağrıda bulunarak, ülkenin henüz inşa aşamasındaki yeni başkentinin çevre dostu ve düşük karbonlu bir yaşam tarzı benimseyeceğini belirtti. Widodo konferansta, “İklim değişikliği ve çevresel mücadeleler bu yüzyılı belirleyecek.” dedi. Widodo Pazartesi günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Endonezya’nın Birleşik Arap Emirlikleri ile enerji ve diğer sektörlerdeki yatırımlar üzerine toplamda 23 milyar dolarlık 11 adet iş anlaşması imzaladığını söyledi. ADNOC, pazar günü Endonezya’nın petrokimya ve gaz sektörlerindeki Pertamina ve Chandra Asri şirketleriyle anlaşmalar imzaladı.

Vira Haber