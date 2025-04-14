Esenyel Partners, Continental Business Cup’ta Türkiye Ligi’nde Mücadele Ediyor
Türkiye’nin deniz hukuku alanında lider hukuk bürosu Esenyel Partners, kurumsal şirketlerin ekiplerinden oluşan futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen Continental Business Cup Türkiye Ligi’nde sahaya çıktı.
A+A-
Kurumsal şirketlerin katılımıyla gerçekleştirilen ve alanında en geniş kapsamlı, en profesyonel futbol organizasyonu olan Continental Business Cup, sportif rekabetin yanı sıra iş dünyasında network geliştirme fırsatları da sunuyor. Esenyel Partners, kadrolu ve belirli kriterleri sağlamış avukatlarından oluşan takımıyla Türkiye liginde mücadele ederek, kurumlarını ve çalışma disiplinlerini sahaya yansıtıyor.
Türkiye Ligi’nde başarı gösteren takımlar, Continental Business Cup'ın dünya finalinde farklı ülkelerin şampiyonlarıyla karşılaşma şansı yakalayacak. Esenyel Partners, bu prestijli ligde elde edeceği başarıyla hem kurumunu hem de Türk iş dünyasını uluslararası arenada temsil etme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Vira Haber
Bu haber toplam 71 defa okunmuştur
Etiketler : Esenyel Partners, Continental Business Cup, Türkiye Ligi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.