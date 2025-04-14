Esenyel Partners, Continental Business Cup’ta Türkiye Ligi’nde Mücadele Ediyor

Kurumsal şirketlerin katılımıyla gerçekleştirilen ve alanında en geniş kapsamlı, en profesyonel futbol organizasyonu olan Continental Business Cup, sportif rekabetin yanı sıra iş dünyasında network geliştirme fırsatları da sunuyor. Esenyel Partners, kadrolu ve belirli kriterleri sağlamış avukatlarından oluşan takımıyla Türkiye liginde mücadele ederek, kurumlarını ve çalışma disiplinlerini sahaya yansıtıyor.

Türkiye Ligi’nde başarı gösteren takımlar, Continental Business Cup'ın dünya finalinde farklı ülkelerin şampiyonlarıyla karşılaşma şansı yakalayacak. Esenyel Partners, bu prestijli ligde elde edeceği başarıyla hem kurumunu hem de Türk iş dünyasını uluslararası arenada temsil etme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Vira Haber