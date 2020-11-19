Eski Yük Gemisini Yüzen Eve Çevirdiler!

Bu sırada yeni doğan bebekleriyle de ilgilenmek durumunda kalan Christina ve Rohan gemiyi elden geçirerek yüzen eve dönüştürdü.

Bütçelerini aştığı için Londra'da ev satın almayı göze alamayan ikili şimdilerde Thames Nehri'ne demirledikleri 1960'lardan kalma yük gemisinde yaşıyor.

Güne nehir manzarası ve kuğuların görüntüleriyle başlayan çift deneyimlerini Instagram hesaplarından paylaşıyor.

Christina, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Thames Nehri'nde, daha önce tamamen unuttuğum bir yaşam var. Kürekçilerle, balıkçılarla ve kuğularla yaşamak oldukça şaşırtıcı" diyor.

Vira Haber