Eski Yük Gemisini Yüzen Eve Çevirdiler!
İngiltere'de yaşayan Christina Miles ve Rohan Tully çifti, Belçika'dan 100 bin sterlinden düşük bir fiyata hurdaya çıkmış yük gemisi satın aldı. 20 ay süren bir çalışmadan sonra gemiyi eve çeviren çift şimdilerde Thames Nehri'nde yaşıyor.
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Bu sırada yeni doğan bebekleriyle de ilgilenmek durumunda kalan Christina ve Rohan gemiyi elden geçirerek yüzen eve dönüştürdü.
Bütçelerini aştığı için Londra'da ev satın almayı göze alamayan ikili şimdilerde Thames Nehri'ne demirledikleri 1960'lardan kalma yük gemisinde yaşıyor.
Güne nehir manzarası ve kuğuların görüntüleriyle başlayan çift deneyimlerini Instagram hesaplarından paylaşıyor.
Christina, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Thames Nehri'nde, daha önce tamamen unuttuğum bir yaşam var. Kürekçilerle, balıkçılarla ve kuğularla yaşamak oldukça şaşırtıcı" diyor.
Vira Haber
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Etiketler : ingiltere, thames nehri, eski gemi
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