Etiyopya donanmasını Cibuti'ye konuşlandıracak
Denize kıyısı olmayan Etiyopya'nın donanmasını, komşusu Cibuti'de inşa edeceği üsse konuşlandıracağı bildirildi.
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Doğu Afrika'nın denize kapalı ülkesi Etiyopya'nın donanmasını, komşusu Cibuti'de inşa edeceği üsse konuşlandıracağı bildirildi.
The Capital gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Fransa'nın desteğiyle kurulan yeni deniz kuvvetleri komutanlığının merkezi, Amhara eyaletinin başkenti Bahir Dar olacak.
Eritre'nin 90'ların başında bağımsızlığını kazanmasıyla deniz bağlantısını kaybeden ülke, donanmasını ise yakın komşusu Cibuti'ye yerleştirecek.
Donanmanın halihazırda çok sayıda yabancı askeri üsse ev sahipliği yapan Cibuti'nin hangi şehrinde olacağı açıklanmadı.
Etiyopya ve Fransa arasında martta askeri iş birliği anlaşması imzalanmıştı.
Vira Haber
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Etiketler : Etiyopya, deniz kuvvetleri, donanma, Cibuti, Eritre
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