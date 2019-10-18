Fatih Terim’in teknesi çalındı

Bodrum’un Göltürkbükü Mahallesi’nde bağlı bulunan Terim ailesinin teknesi, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Sahil Güvenlik ekipleri, çalınan tekneyi kısa sürede buldu.

Bodrum'da bu yıl sık sık gündeme gelen tekne hırsızlığı vakaları devam ederken, ünlü isimler de zaman zaman hırsızların mağduru oluyor. Göçmen kaçakçılığı yapan şebekeler tarafından yapıldığı tahmin edilen hırsızlık olaylarının son mağduru ünlü futbol adamı Fatih Terim oldu. Yaz aylarını Türkbükü'nde bulunan villalarında geçiren Terim ailesinin teknesi, çalındıktan kısa süre sonra bulundu.

Göltürkbükü Mahallesi’nde bağlı bulunan Fatih Terim’in eşi Fulya Terim üzerine kayıtlı olduğu öğrenilen tekne, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Terim ailesinin teknesiyle birlikte bölgeden birkaç teknenin daha çalındığı öğrenildi.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri çalınan tekneleri aramaya başladı. Terim ailesinin teknesi Göltürkbükü açıklarında terk edilmiş halde bulundu. Kıyıya getirilen teknede, Jandarma ekipleri inceleme yaptı. Sahil Güvenlik ekipleri, çalınan bir tekneyi daha buldu.

Tekne hırsızlığı şüphelilerinin yakalanabilmesi için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Kaynak: Kenttv.net

Vira Haber