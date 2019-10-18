Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne Ünüvar atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hızırreis Deniz ve Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Caner Arseven görevden alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Salim Özpak getirildi.

Temmuz ayı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan görevden alma ve atama kararlarına göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeleri Bedri Olcay Özgürce ve Hakan Vural görevlerinden alınmış, Özgürce'nin yerine Mustafa Bankaoğlu atanırken Vural'ın "Yönetim Kurulu Üyeliği" görevini Durmuş Ünüvar'ın sürdürmesi kararlaştırılmıştı.

Durmuş ÜNÜVAR kimdir?

Durmuş ÜNÜVAR 1973 doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünden 1996 yılında mezun olmuş 1996 -1999 yılları arasında ticaret gemilerinde ve TDİ Denizyolları A.Ş.de Uzak yol Vardiya Mühendisi, Uzak yol II. Mühendisi olarak çalışmıştır.

Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Liman Devleti Kontrolü Uzmanı (PSC),

Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Gemi Sörvey Kurulu Başkanlığı,

Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Marmaris Liman Başkanlığı,

Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcılığı,

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Çeşme Liman Başkanlığı,

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İzmir Liman Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

2015 – 2017 tarihleri arasında özel sektörde Filo / İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır.

Ardından 2017 yılı Ocak ayında Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Planlama ve Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı,

17 Temmuz 2017 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü,

23 Ekim 2017 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.​

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