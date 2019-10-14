COSCO'dan Pire Limanı’na büyük yatırım

Yunanistan'ın Liman Planlama ve Geliştirme Komitesi, Çin'in kontrol ettiği Pire Liman İdaresi (PPA) tarafından sunulan yatırım ana planının çoğuna onay vererek Yunanistan'ın ana limanında yaklaşık 670 milyon dolar değerinde sahil iyileştirmelerinin önünü açtı.

Yunanistan denizcilik bakanı Ioannis Plakiotakis, yaptığı açıklamada, "Yunanistan ve Çin arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfanın açılmasının" onaylandığını belirtti.

Pire Liman İdaresi (PPA) Başkanı Yu Zenggang, "Uzun bir bekleme süresinden sonra, Pire'yi Akdeniz'in en önemli limanı yapacak ve daha da yeni çalışma pozisyonları yaratacak önemli yatırımların uygulanmasına geçme onayını aldık" dedi.

PPA'nın limanla ilgili yapacağı yatırımlar arasında, yeni bir yolcu gemisi terminali, yeni bir araba terminali ve dördüncü bir konteyner terminali bulunuyor. Bu da limanın 7 milyon TEU'dan 10 milyon TEU'ya çkarıyor. Ancak Yunanistan’ın Liman Planlama ve Geliştirme Komitesi yeni konteyner terminali önerisini reddederken, diğer projeleri onayladı. Komitenin, yeni konteyner tesisinin "bu aşamadaki koşulların uygulanması için uygun olmadığına" karar verdiği belirtildi.

Pire Liman İdaresi (PPA) Başkanı Yu Zenggang, Yunan yetkililere seslenerek "Yetkili makamların yakında Pire limanını Avrupa'nın en iyi konteyner terminallerinden biri olarak kuracak büyük bir yatırım olduğundan konteyner terminalinin genişlemesini gözden geçireceğini umuyoruz." dedi.

China COSCO Shipping, 2016 yılında PPA'da yüzde 51 hisse satın aldı ve liman otoritesi yeni yönetim altında olumlu finansal sonuçlar gördü. 2019'un ilk yarısı için elde edilen karlar, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 arttı. COSCO, limana 2022 yılına kadar en az 330 milyon dolar yatırım yaparsa, hissesini yüzde 16 oranında daha artıracak.

Vira Haber