Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR), denizcilik alanında akademik/bilimsel yaklaşımlar geliştirmeye devam ediyor. Forum son olarak SETUR Kalamış Marina’da İstanbul Yelken Kulübü ve Tuzla Yat Kulübü işbirliği ile 22 Eylül 2018 tarihinde ‘’Filika ve Dingi Yelkenciliği ‘’ konulu bir konferans ve yelken gösterisi düzenledi.

SETUR Kalamış Marina’da ana rıhtım üzerinde klasik yelkenli teknelerin donattığı bir ortamda gerçekleştirilen, yelken ve deniz dostu 200 dinleyicinin katıldığı etkinlikte dört ayrı konuşma yapıldı. KÜDENFOR Direktörü Amiral Cem Gürdeniz İstanbul’da ilk kez yapılan bu faaliyetle geleneksel yelkenli tekneleri temsil eden üç ayrı yelkenli filika ile dört dingiyi ve İstanbul’un en güzel ve en tarihi yedi klasik yelkenlisini bir araya getirdiklerini belirterek, yüzyıllar süren filika yelkenciliğinin tarihsel önemini deniz kültürü perspektifiyle vurguladı. Amiral Gürdeniz ayrıca bugün icra edilen faaliyeti geleneksel hale getirerek İstanbul’da her sene düzenlenecek ‘’Klasik Tekneler Günü’’ etkinliğine dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi. İstanbul Yelken Kulübü sportif Direktörü Yalçın Gürkan da klasik tekneleri gelecek nesillere aktarmak için korunmalarının önemine dikkat çekerek, filika yelkenciliğinin özellikle gençlere deniz ve yelken sevgisinin aşılanmasındaki rolünü dile getirdi. Tuzla Yat Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selim Ürgüplü ise klasik yelkenlilerin atası sayılacak dingi yelkenciliğinin başta çocuklar olmak üzere gençlerin yelken eğitimindeki önemine değindi. Son konuşmacı Gemi İnşa Yüksek Mühendisi Tanju Kalaycıoğlu da Türkiye’de ahşap tekne yapımcılığının her geçen sene kan kaybettiğine dikkat çekerek Akdeniz çanağında en köklü ve estetik ahşap tekne geleneğine ve birikimine sahip Türkiye’nin bu alandaki öncülüğünün ve dinamizminin devamının gerekliliğine dikkat çekti.Duayen yelkenci ve denizci Necati Zincirkıran da yaptığı konuşmada tarihsel süreç içinde klasik yelkenli teknelerin İstanbul deniz kültürü içindeki yerine değinerek ahşap tekne inşa sanatının korunması ve geliştirilmesinin önem ve önceliğinin altını çizdi.

Konferansta daha sonra Klasik teknelerin korunmasına katkıları nedeni ile Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi M. Koç’a tevdi edilmek üzere Sayın Necati Zincirkıran’a; KÜDENFOR Kurucu Direktörü Amiral Cem Gürdeniz’e; İstanbul Yelken Kulübü Başkanı Ahmet Saruhan’a ve Tuzla Yat Kulübü Başkanı Rıfat Edin’e İstanbul Yelken Kulübü tarafından hazırlanan şiltler takdim edildi.

Konferansın son aşamasında rıhtımda bulunan Deniz Harp Okulu’na ait Mavi Vatan isimli beş çifte yelkenli filika; İstanbul Yelken Kulübü’ne ait Kuzey Yıldızı isimli beş çifte yelkenli filika ile Koç Üniversitesi’’ isimli beş çifte yelkenli filika dört dinginin refakatinde katılımcıların huzurunda yelken donatarak denize çıktılar.

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR), kurulduğu 4 Aralık 2015 tarihinden bu yana denizcilik alanında akademik/bilimsel ve kültürel yaklaşımlar geliştirerek, “halkımız ve devletimizle denizcileşmek’’ idealine hizmet etmeye ve Türkiye’nin denizcileşmesine yeni fikirler üreterek katkı sağlamaya devam edecektir.















Vira Haber