Filipinler'in Yeni Açık Deniz Karakol Gemisi için Güney Kore’yi Seçti

Savunma Bakanı Lorenzana, Güney Kore’nin seçilmesinde sistemlerin ortaklığının önemli bir etken olduğunu vurguladı. 6 adet Açık Deniz Karakol Gemisi için sözleşmenin Mayıs veya Haziran ayında imzalanması bekleniyor. Tedarik edilecek Açık Deniz Karakol Gemileri, karakol görevleri için kullanılan 2. Dünya Savaşı yıllarından kalan platformların yerini alacak.

Filipinler’in başlattığı Açık Deniz Karakol Gemisi ihalesine Türkiye’den ASFAT da katılım göstermişti. Filipinli Havacılık-Uzay Savunma Şirketi PADC ile Ankara merkezli ASFAT arasında Filipinler donanması için inşa edilmesi planlanan Açık Deniz Karakol Gemisi için 27 Nisan 2022’de mutabakat zaptı imzalanmıştı.

ASFAT tarafından teklif edilen Açık Deniz Karakol Gemisi tasarımı (Görsel: Frances Mangosing)

Philippines Defense Forces Forum tarafından paylaşılan bilgilere göre 30 milyar Filipin Pesosu (~575 milyon dolar) bütçe ayrılan ADKG alım programı kapsamında 6 adet gemi tedarik edilmesi planlanırken ASFAT’ın teklifi 2 adet ULAQ silahlı insansız deniz aracını da kapsıyordu.

Filipinler için Jose Rizal sınıfı fırkateynleri ve 2 adet yeni korvet inşa eden Güney Kore, Hyundai Heavy Industries tarafından geliştirilen HDP-1500 Neo tasarımına ek olarak modernize edilen Pohang sınıfı korvetleri ve ikinci el helikopterler tedarik etmeyi de teklif etmişti. Filipinler’e daha önceden savaş gemisi tedarik eden Güney Kore’nin 2. el tekliflerinin de ihalenin sonucunda etkili olduğu değerlendirilebilir.

HDP-1500 Neo tasarımı (Görsel: HHI)

Naval News tarafından aktarıldığı üzere HHI, Güney Kore’de düzenlenen MADEX 2021’de HDP-1500 Neo Açık Deniz Karakol Gemisi tasarımını tanıtmıştı. Daha düşük radar kesit alanı için düz hatlara sahip olan HDP-1500 Neo; isteğe bağlı olarak 40-76 mm arası baş topları, gemisavar füzeler, elektronik harp sistemleri ve diğer farklı ekipmanlarla donatılabiliyor.