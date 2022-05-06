Karpowership Enerji Gemisi Brezilya’ya Yola Çıktı

Karadeniz Holding’in küresel markası Karpowership’in Brezilya ile geçen yılın sonlarında yaptığı acil elektrik ihalesi sırasında sözleşme imzaladığı iki yüzer LNG yakıtlı elektrik üretim sisteminden ilki ülkeye doğru yola çıktı.

Gemi, 22 Mart’ta Singapur’dan ayrıldı ve Fleetmon’un verilerine göre 15 Mayıs’a kadar Brezilya’ya varması bekleniyor.

Türk enerji şirketi Karpowership’in enerji gemileri Brezilya’nın güney kıyısındaki Rio de Janeiro eyaletine demirleyecek.

1 Mayıs’ta kontratlarının resmi başlangıcında çalışmaya başlamayan gemiler, müzayede şartlarına göre son tarih olan 1 Ağustos’ta devreye girecek.

Karpowership şu anda 9’u Afrika’da, 11 ülkede faaliyet gösteriyor. 2007’de ilk yüzer enerji gemisini Irak’ta devreye alan şirketin üretim haritasında Gana, Endonezya, Mozambik, Zambiya, Gambiya, Sierra Leone, Sudan, Küba, Guinea Bissau ve Senegal öne çıkıyor.

Filosundaki 25 gemiyle toplam gücünü 4 bin 400 MW’a çıkaran kapasitesini yüzde 50 artırmayı planlayarak Brezilya dahil 4 yeni ülkeyi daha listeye ekliyor. Şirketin sahip olduğu gemiler, 4 bin 100 MW’lık bir kurulu güce sahip ve 35 milyon kişiye direkt elektrik sağlıyor. Ticaret yapılan ülkelerde elektrik ihtiyacının yüzde 10 ile yüzde 100 arasındaki kısmını tek başına Karadeniz Holding karşılıyor.