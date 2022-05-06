TÜRKLİM Liman Akademisi Faaliyete Geçiyor

Ülkemizde limancılık sektörünün öncü sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Liman İşletmecileri Derneği, TÜRKLİM Liman Akademisi’ni faaliyete geçiriyor. “DENİZ TAŞIMACILIĞININ TEMEL UNSURLARI: YÜK-GEMİ-LİMAN” başlıklı ilk eğitim, 18 Mayıs 2022 tarihinde online ve ücretsiz olarak, Prof.Dr. Soner ESMER tarafından verilecek.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Uzmanı olan Prof.Dr. Soner ESMER eğitimin içeriği ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “TÜRKLİM Liman Akademisinin ilk resmi etkinliği olan bu eğitimde amaç, deniz taşımacılığının köklerine inmek ve deniz taşımacılığının temel unsurları olan yük, gemi ve liman üçlemesinin kavramsal çerçevesini çizmektir. Bu eğitim Akademinin düzenleyeceği sonraki eğitimler için de bir temel oluşturacaktır. Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi düzenleyeceğiz. Eğitim ile ilgili detaylı bilgiye ve kayıt linkine TÜRKLİM’in resmî web sitesi olan www.turklim.org üzerinden ulaşılabilir.”

TÜRKLİM Liman Akademisi hayata geçireceği programlar ile limanlarda çalışan istihdamına yönelik olarak, emniyet ve güvenliğe önem veren, bilgi odaklı, deneyime, değişime ve gelişime açık, çevreye ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, çok daha fazla sayıda mavi ve beyaz yakalı kadın istihdamını destekleyen, ekosistemin dengesini gözeten ve gelecek kuşaklarda yeşil ekonomik dönüşümü içselleştirmiş çalışanlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın ERDEMİR konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Küresel rekabette limanların kapasitesi kadar çalışan kalitesi ve deneyimi de önem arz ediyor. Sektörün sorunlarına ortak bir platformda çözüm aramak amacıyla hizmet veren derneğimiz tarafından faaliyete geçirilen “TÜRKLİM Liman Akademisi”, pek çok konuda alanında uzman eğitmenler ile vereceği eğitimlerle sektörel eğitimin öncü kurumu olacaktır.”

