Fırat Nehrinde Balıkları Öldürücü Bir Değere Rastlanmadı
Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024 tarihinde yaşanan heyelan olayının ardından Fırat Nehrinde, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda balıkları öldürücü etkiye sahip herhangi bir değere rastlanmadı.
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Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“27 Şubat 2024 tarihinde Erzincan ili, İliç ilçesi Bağıştaş HES-1 Baraj Gölünde Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve İliç İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerince balık ölümlerinin ihbar edilmesi üzerine sahada incelemeler yapılarak 4 istasyondan su ve balık numuneleri (3) alınmıştır. Enstitüsü laboratuvarında yapılan su analizleri neticesinde baraj gölünde öldüğü gözlenen sazan balıkları için öldürücü etkiye sahip herhangi bir değere rastlanmamıştır. Balıklarda yapılan dış muayenede de herhangi bir hastalık semptomuna ve zehirlenme belirtisine rastlanmamıştır."
Vira Haber
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Etiketler : Erzincan, İliç, Balık Ölümleri, Fırat Nehri
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