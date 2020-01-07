Fırtına çatıları uçurdu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece başlayan fırtınanın etkisi sert oldu. Bazı evlerin çatıları uçarak elektrik tellerine takıldı.Şiddetli fırtına nedeniyle birçok iş yerinin tabelaları söküldü, ağaçlar devrildi.

Akçay Mahallesi'nde bulunan bir çam ağacı, 10 KC 865 plakalı otomobilin üzerine devrilerek hasara yol açtı.

“Sabah uyandım çatımız uçmuştu”

Gazicelal Mahallesi'nde yaşayan Çiçek Bakırhan, yaptığı açıklamada, "Sabah ezanından sonra pencereden bakıyordum. Bir anda evimizin çatısının uçtuğunu gördüm. Büyük bir gürültüyle boş alana düştü. İyi ki kimseye denk gelmedi, herkes yatıyordu o saatte." diye konuştu.

Vira Haber