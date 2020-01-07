BP Kuzey Denizi varlıklarını satıyor

İngiliz petrol şirketi BP, Kuzey Denizi varlıklarını İngiliz şirket Premier Oil'e 625 milyon dolara satıyor.BP, İngiltere Kuzey Denizi ortasındaki Andrew bölgesi varlıklarını ve Shearwater sahasında yüzde 27.5 hisseye sahip olduğu faal olmayan varlıklarını, İngiliz özel petrol şirketi Premier Oil PlC'ye 625 milyon dolara satacaklarını açıkladı.

Şirket, satışın 10 milyar dolarlık varlık elden çıkarma planının bir parçası olduğunu belirtti ve Kuzey Denizi'nde çekirdek büyüme bölgelerine odakladıklarını bildirdi. Satışın bu yılın üçüncü çeyreğinin sonunda tamamlanması bekleniyor.

Vira Haber