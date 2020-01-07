Gemiler doğal liman Sinop’a sığındı

Şiddetli rüzgar sebebiyle yol almakta güçlükle karşılaşan ve yaklaşık bir hafta önce kentin doğal limanına demirleyen gemiler, burada hava şartlarının normale dönmesini bekliyor.

Hava koşullarının gemilerin seyir güzergahını şu an için olumsuz etkilediğini vurgulayan Alpay, "O nedenle gemiler buraya sığınmış durumdalar. Doğal liman gemilere ev sahipliği yapıyor. Hava ne zaman normale dönerse seyir haline geçecekler." dedi.

Alpay, talep olması halinde gemilerin zorunlu ihtiyaçlarının giderildiğini de aktardı.

Vira Haber