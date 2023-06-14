Fırtına Sebebiyle Pakistan ve Hindistan'da Tahliye Başladı

Geo News televizyonuna göre, Karaçi’ye giderek yaklaşan ve 460 kilometre uzaklıkta bulunan fırtına sebebiyle ülkenin kıyı şehirlerinde önlemler artırıldı.

Kıyı şeridindeki bölgelerden 35 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Tatta, Sajaval ve Badin bölgelerinden de 65 bin kişinin tahliye işlemleri sürüyor.

Karaçi’deki kolordu komutanlığı da her türlü arama kurtarma ve yardım faaliyetleri için hazır hale getirildi.

Sosyal medyada, deniz kıyısındaki bazı noktalarda su seviyesinin yükselerek taşkınlara yol açtığı görüldü.

Siklon fırtınasının, 15 Haziran’da Pakistan ve Hindistan'ı vurması bekleniyor.

Yetkililer, fırtına tehlikesi geçene kadar balıkçıların denize açılmasını ve sahillere girişleri 10 Haziran'da yasaklamıştı.

1999'da Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği'ndeki 3. dereceye eşdeğer bir fırtına, Pakistan'ın Thatta bölgesini vurmuş ve 6 bin 200 kişinin ölümüne yol açmıştı.

NDTV televizyonuna göre, Hindistan’ın Gucerat eyaletinin sahil kesimine yakın köylerde tahliye işlemleri sürüyor.

Yetkililer, Kutch ve Sauraştra bölgelerinde fırtına alarmı verildiğini ve bugüne kadar 20 bin 580 kişinin tahliye edilerek güvenli noktalara taşındığını belirtti.

Hindistan Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada, fırtınanın son derece zarar verme potansiyeline sahip olduğuna işaret edilerek karaya vardığında rüzgar hızının saatte 150 kilometre olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Vira Haber