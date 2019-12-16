Florøy deneme seyrinde

Sefine Tersanesi, nisan ayında Florøy ve Hillefjørd’u denize indirmişti. Düşük emisyonlu jeneratör ve bataryalarla çalışan yolcu taşıma gemilerinden ilki olan Hillefjørd’un tesliminin ardından şimdi de Florøy’u teslime hazırlanıyor.14 Aralık Cumartesi Günü ilk deneme seyrine çıkan Florøy, seyir sonrasında Sefine Tersanesi’ne dönecek. Ardından yapılacak çalışmalarla Florøy’un önümüzdeki günlerde teslim edilmesi planlanıyor.

Vira Haber