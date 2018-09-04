Foça’da şüpheli 22 gemiye inceleme

İzmir'in Foça ilçesi Gencelli sahilinde denize sızan ve fuel-oil olduğu belirlenen akaryakıtın kaynağını belirlemek üzere yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 22 gemi ve akaryakıt tankerinden numune alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada sızıntının görüldüğü 31 Ağustos ve öncesindeki günlerde bölgeden geçiş yaptığı belirlenen 22 gemi ve akaryakıt tankeri tespit edildi.

Yoğun bir deniz trafiği bulunan bölgede gemilerin depolama tanklarından numune alan ekipler, sızıntıdan elde edilen numunelerle karşılaştırma işlemi yürütüyor.

Soruşturma kapsamında numune alınan gemilerin kamera kayıtlarının yanı sıra uydu görüntüleri üzerinde de inceleme yapıldığı belirtildi.

Öte yandan Gencelli bölgesinde yürütülen temizlik çalışmalarında su üzerindeki temizleme işleminin tamamlanmasının ardından sahildeki kalıntıların ince temizliğine geçildiği ifade edildi.

Yetkililerden vatandaşa kritik çağrı

İzmir’in Foça ilçesinde denizde meydana gelen ve daha sonra yapılan araştırmalar sonucunda fuel-oil olduğu ortaya çıkan sızıntısının denizi kirletmesinin ardından çalışmalar beşinci günden de devam etti. Yetkililerden vatandaşa kritik bir çağrı geldi.

İzmir’in Foça ilçesinde denizde meydana gelen ve daha sonra yapılan araştırmalar sonucunda fueloil olduğu ortaya çıkan sızıntısının denizi kirletmesinin ardından çalışmalar beşinci günden de devam etti.

Foça ilçesinde, beş gün önce meydana gelen ve alınan numune örneklerinden fueloil olduğu ortaya çıkan denize yönelik sızıntı, denizi kirletmişti. Çevre olayının ardından bölgede görevliler tarafından başlatılan çalışmalar 5. günü geride bıraktı. Yaklaşık 2,5 kilometrede etkili olan akaryakıt sızıntısı kontrol altına alınırken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar Aliağa ile Yeni Foça arasında kalan Gencerli Bölgesi'nde yoğunlaştı. Fueloil kirliliği, suya atılan emici bezlerle ve emici bantlarla giderilmeye çalışılırken, vidanjörlerde önceki çalışmalar gibi devreye girdi. 5 günde devam eden çalışmalarla birlikte çalışmaların azaldığı görüldü.

"GÖRDÜĞÜNÜZ KİRLİLİĞİ BİZİ BİLDİRİN"

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter de denizi kontrol ederek devriye attı. Denizden de yine Aliağa Liman Başkanlığına ait ekiplerin bölgeyi kontrol ettiği belirtildi. Ayrıca yetkililer, vatandaşlardan gördükleri kirlilikleri kendilerine bildirmelerini istedi. Sızıntının kaynağı ise hala araştırılıyor.

Gencelli Mahallesi sahilinde 31 Ağustos'ta akaryakıt sızıntısı kaynaklı kirlilik görülmüş, 2,5 kilometrelik sahil şeridinde etkili olan kirliliğin fuel-oilden kaynaklandığı tespit edilmişti.

Vira Haber