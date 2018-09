Savunma sanayi sektörü 5. kez İstanbul’da buluşuyor

Sektörle ilgili üst düzey yöneticiler, güncel sektörel gelişmeler hakkında sunum yapacaklar.

Etkinlikte var olan ilişkiler pekiştirilebilecek, Coffebreak ve Öğle yemeği molalarında network imkanı sağlanabilecek.

KONUŞMACILAR / SPEAKERS

•Mr. Dündar Talazan, Tersaneler Genel Müdürü, TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, Republic of Turkey Ministry of National Defense, Directorate General of Shipyards

•Prof. Dr. Mehmet Çelik, Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, Vice President, ASELSAN

•Mr. Ahmet Hamdi Atalay, General Manager, CEO, HAVELSAN

•Dr. Mustafa Hatipoğlu, BTSO Başkan Danışmanı, BTSO Uzay Havacılık Savunma Konseyi ve Kümelenmesi Derneği Başkanı

BUTEKOM ( Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi ) Genel Müdürü BTSO Projeler ve Kümelenmeler Koordinatörü

•Mr. Hayrettin Özden, Board Member, MKEK Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (The Machinery and Chemical Industry Institution)

•Mr. Erdal Çakmak, Director, TÜBİTAK SAGE Savunma Sanayii Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü, DEFENSE INDUSTRIES RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE

•Mr. M. Arif Alcar, Submarine Design Manager, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş.

•Mr. Levent Mısırlıoğlu, Project Manager, MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş.

•TAI (name coming soon)

KATILIMCILARDAN BAZILARI