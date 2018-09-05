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Savunma sanayi sektörü 5. kez İstanbul’da buluşuyor

Savunma sanayi sektörü 5. kez İstanbul’da buluşuyor

IMC Organizasyon tarafından 5* The Istanbul Marriott Hotel Asia, İstanbul’da 20 Eylül 2018 tarihinde  5. Uluslararası Savunma Sanayii Milli Yatırımları ve Teknolojileri Konferansı gerçekleştirilecek.

A+A-

Sektörle ilgili üst düzey yöneticiler, güncel sektörel gelişmeler hakkında sunum yapacaklar.

Etkinlikte var olan ilişkiler pekiştirilebilecek, Coffebreak ve Öğle yemeği molalarında network imkanı sağlanabilecek.

KONUŞMACILAR / SPEAKERS

•Mr. Dündar Talazan, Tersaneler Genel Müdürü, TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, Republic of Turkey Ministry of National Defense, Directorate General of Shipyards              

•Prof. Dr. Mehmet Çelik, Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, Vice President, ASELSAN

•Mr. Ahmet Hamdi Atalay, General Manager, CEO, HAVELSAN

•Dr. Mustafa Hatipoğlu, BTSO Başkan Danışmanı, BTSO Uzay Havacılık Savunma Konseyi ve Kümelenmesi Derneği Başkanı

BUTEKOM ( Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi ) Genel Müdürü BTSO Projeler ve Kümelenmeler Koordinatörü

•Mr. Hayrettin Özden, Board Member, MKEK Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (The Machinery and Chemical Industry Institution)

•Mr. Erdal Çakmak, Director, TÜBİTAK SAGE  Savunma Sanayii Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü, DEFENSE INDUSTRIES RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE

•Mr. M. Arif Alcar, Submarine Design Manager, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş.

•Mr. Levent Mısırlıoğlu,  Project Manager, MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş.

•TAI (name coming soon)

KATILIMCILARDAN BAZILARI

FİRMA ADI / COMPANY NAME

GÖREVİ / JOB TITLE

ALFADEF

Managing Director

ASELSAN

Vice President / Technology & Strategy

ASELSAN

Mak. Yük. Müh.

ATEŞÇİ MEDİKAL  MÜH. LTD. ŞTİ.

Danışman

ATEŞÇİ MEDİKAL  MÜH. LTD. ŞTİ.

Genel Müdür

ATEŞÇİ MEDİKAL  MÜH. LTD. ŞTİ.

Dış Ticaret Müdürü

BASDEC,  BTSO Başkan Danışmanı, BTSO Uzay Havacılık Savunma Konseyi ve Kümelenmesi Derneği

Başkan / President

BERDAN CİVATA SAN. A.Ş.

Chairman

BERDAN CİVATA SAN. A.Ş.

İş Geliştirme Müdürü

BERDAN CİVATA SAN. A.Ş.

Marmara Bölge Sorumlusu

BERDAN CİVATA SAN. A.Ş.

İş Geliştirme

BİAS Mühendislik Ltd. Şti.

İş Geliştirme Müdürü

BİAS Mühendislik Ltd. Şti.

Genel Müdür

BİAS Mühendislik Ltd. Şti.

Satış ve Pazarlama Sorumlusu

BİAS Mühendislik Ltd. Şti.

Satış Mühendisi

David Brown Santasalo

Sales Manager-Land & Marine Defence

EPSİLON -NDT A.Ş

Genel Müdür Yardımcısı

EPSİLON -NDT A.Ş

Satış Yöneticisi

EPSİLON -NDT A.Ş

Satış Yöneticisi

EPSİLON -NDT A.Ş

Satış Mühendisi

EPSİLON -NDT A.Ş

Teknik Servis Yöneticisi

Galleon Embedded Computing Ltd.

Business Director

GİSBİR - Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği

AR-GE Direktörü

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

name coming soon

HAVELSAN

General Manager, CEO

HAVELSAN

name coming soon

HAVELSAN

name coming soon

HUTCHINSON SNC

 Sales Export Manager

MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş.

Project Manager

MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş.

CEO

MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş.

İş Geliştire Yöneticisi

MKEK - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Yatırım Daire Kurumu Başkanı

MKEK Makine Kimya Endüstrisi Kurumu
(The Machinery and Chemical Industry Institution)

Board Member

OBSS Bilişim Bilg. Hizm. Dan. San. Tic. Ltd. Şti.

General  Manager

OBSS Bilişim Bilg. Hizm. Dan. San. Tic. Ltd. Şti.

General Manager Consultant

OBSS Bilişim Bilg. Hizm. Dan. San. Tic. Ltd. Şti.

Account Manager

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş.

Submarine Design Manager

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdür

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdür Danışmanı

TAIS SHIPYARDS

General Manager

TAİ- TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş

name coming soon

TAYF AJANS

Reklam Ve Halkla İlişkiler Müdürü

thyssenkrupp Marine Systems GmbH

Programmanager

thyssenkrupp Marine Systems GmbH

 

thyssenkrupp Marine Systems GmbH

Industrial Cooperation Manager

TÜBİTAK SAGE Savunma Sanayii Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü, Defense Industries Research and Development Institute

Director

YEPSAN SAVUNMA SANAYİ VE HAVACILIK A.Ş.

Chairman

 

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