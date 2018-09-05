Savunma sanayi sektörü 5. kez İstanbul’da buluşuyor
IMC Organizasyon tarafından 5* The Istanbul Marriott Hotel Asia, İstanbul’da 20 Eylül 2018 tarihinde 5. Uluslararası Savunma Sanayii Milli Yatırımları ve Teknolojileri Konferansı gerçekleştirilecek.
Sektörle ilgili üst düzey yöneticiler, güncel sektörel gelişmeler hakkında sunum yapacaklar.
Etkinlikte var olan ilişkiler pekiştirilebilecek, Coffebreak ve Öğle yemeği molalarında network imkanı sağlanabilecek.
KONUŞMACILAR / SPEAKERS
•Mr. Dündar Talazan, Tersaneler Genel Müdürü, TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, Republic of Turkey Ministry of National Defense, Directorate General of Shipyards
•Prof. Dr. Mehmet Çelik, Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, Vice President, ASELSAN
•Mr. Ahmet Hamdi Atalay, General Manager, CEO, HAVELSAN
•Dr. Mustafa Hatipoğlu, BTSO Başkan Danışmanı, BTSO Uzay Havacılık Savunma Konseyi ve Kümelenmesi Derneği Başkanı
BUTEKOM ( Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi ) Genel Müdürü BTSO Projeler ve Kümelenmeler Koordinatörü
•Mr. Hayrettin Özden, Board Member, MKEK Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (The Machinery and Chemical Industry Institution)
•Mr. Erdal Çakmak, Director, TÜBİTAK SAGE Savunma Sanayii Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü, DEFENSE INDUSTRIES RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
•Mr. M. Arif Alcar, Submarine Design Manager, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş.
•Mr. Levent Mısırlıoğlu, Project Manager, MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş.
•TAI (name coming soon)
KATILIMCILARDAN BAZILARI
FİRMA ADI / COMPANY NAME
GÖREVİ / JOB TITLE
ALFADEF
Managing Director
ASELSAN
Vice President / Technology & Strategy
ASELSAN
Mak. Yük. Müh.
ATEŞÇİ MEDİKAL MÜH. LTD. ŞTİ.
Danışman
ATEŞÇİ MEDİKAL MÜH. LTD. ŞTİ.
Genel Müdür
ATEŞÇİ MEDİKAL MÜH. LTD. ŞTİ.
Dış Ticaret Müdürü
BASDEC, BTSO Başkan Danışmanı, BTSO Uzay Havacılık Savunma Konseyi ve Kümelenmesi Derneği
Başkan / President
BERDAN CİVATA SAN. A.Ş.
Chairman
BERDAN CİVATA SAN. A.Ş.
İş Geliştirme Müdürü
BERDAN CİVATA SAN. A.Ş.
Marmara Bölge Sorumlusu
BERDAN CİVATA SAN. A.Ş.
İş Geliştirme
BİAS Mühendislik Ltd. Şti.
İş Geliştirme Müdürü
BİAS Mühendislik Ltd. Şti.
Genel Müdür
BİAS Mühendislik Ltd. Şti.
Satış ve Pazarlama Sorumlusu
BİAS Mühendislik Ltd. Şti.
Satış Mühendisi
David Brown Santasalo
Sales Manager-Land & Marine Defence
EPSİLON -NDT A.Ş
Genel Müdür Yardımcısı
EPSİLON -NDT A.Ş
Satış Yöneticisi
EPSİLON -NDT A.Ş
Satış Yöneticisi
EPSİLON -NDT A.Ş
Satış Mühendisi
EPSİLON -NDT A.Ş
Teknik Servis Yöneticisi
Galleon Embedded Computing Ltd.
Business Director
GİSBİR - Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği
AR-GE Direktörü
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
name coming soon
HAVELSAN
General Manager, CEO
HAVELSAN
name coming soon
HAVELSAN
name coming soon
HUTCHINSON SNC
Sales Export Manager
MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş.
Project Manager
MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş.
CEO
MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş.
İş Geliştire Yöneticisi
MKEK - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
Yatırım Daire Kurumu Başkanı
MKEK Makine Kimya Endüstrisi Kurumu
Board Member
OBSS Bilişim Bilg. Hizm. Dan. San. Tic. Ltd. Şti.
General Manager
OBSS Bilişim Bilg. Hizm. Dan. San. Tic. Ltd. Şti.
General Manager Consultant
OBSS Bilişim Bilg. Hizm. Dan. San. Tic. Ltd. Şti.
Account Manager
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş.
Submarine Design Manager
T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdür
T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdür Danışmanı
TAIS SHIPYARDS
General Manager
TAİ- TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş
name coming soon
TAYF AJANS
Reklam Ve Halkla İlişkiler Müdürü
thyssenkrupp Marine Systems GmbH
Programmanager
thyssenkrupp Marine Systems GmbH
thyssenkrupp Marine Systems GmbH
Industrial Cooperation Manager
TÜBİTAK SAGE Savunma Sanayii Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü, Defense Industries Research and Development Institute
Director
YEPSAN SAVUNMA SANAYİ VE HAVACILIK A.Ş.
Chairman
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