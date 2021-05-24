Fratelli Cosulich, Akdeniz LNG Bunker Piyasasına Giriyor

Şirket, Linkedin hesabında yayınladığı açıklamaya göre, 8000 metreküpten fazla doğal gaz ve 500 metreküp MGO taşıma kapasitesine sahip bir LNG bunker gemisi sipariş etti. Söz konusu gemi, Çin’deki CIMC SOE tarafından inşa edilecek ve Wartsila tarafından donatılacak. Geminin, 2023 yazında teslim edilmesi bekleniyor. Maliyetinin yaklaşık 45 milyon dolar olacağı söylenen gemi için şirket, 4.5 milyon Euro (5.5 milyon Dolar) tutarında bir AB fonu alacak. Şirket yetkilileri, projenin, Akdeniz’de LNG bunker çözümleri sunarak, deniz taşımacılığında karbon kullanımını azaltmaya katkıda bulunduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, Fratelli Cosulich onursal başkanı Andrea Cosulich, “Akdeniz çanağının kapsamını sunmak için proaktif davrandık ve özellikle yolcu gemisi alanında, alternatif sevk gücü ile donatılarak inşa edilmekte olan yeni gemiler trendini takip ettik” dedi. Cosulich ayrıca, “Grubumuz, hizmetleri en son teknoloji ürünü çözümler ile ve teknolojik evrime uygun olarak sunmaya hazır olacak” şeklinde konuştu.

Vira Haber