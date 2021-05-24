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Viking Sea Adlı 227 Metrelik Kruvaziyer Bu Sezon İkinci Kez Bodrum'da

Viking Sea Adlı 227 Metrelik Kruvaziyer Bu Sezon İkinci Kez Bodrum'da

Muğla'nın Bodrum ilçesine bu sezon ikinci kez gelen 'Viking Sea' isimli kruvaziyer, Bodrum yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.

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İtalya'nın Trieste Limanı'ndan yola çıkan Norveç bayraklı 227 metrelik gemi Bodrum'a geldi.

Martta 120 yabancı mürettebatın yanı sıra erzak alımı için Bodrum'u tercih eden geminin, bu kez de yaklaşık 285 mürettebatı almak için Bodrum'a demirlediği öğrenildi.

Havayolu ile Türkiye'ye gelecek mürettebatın, salgın önlemleri uygulanarak gemiye alınacağı belirtildi. 8 gün ilçede kalması planlanan geminin, işlemlerinin ardından Malta'ya gitmek üzere 1 Haziran'da ilçeden ayrılması planlanıyor.

2016 yılında inşa edilen 930 yolcu kapasiteli gemide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi de yapıldığı kaydedildi.

Vira Haber

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