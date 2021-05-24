Kuzey Star, General Chernyakhovsky İsimli Ro-Ro Gemisini Denize İndirdi
Kuzey Star Tersanesi tarafından Rus FSUE Rosmorport için inşa edilen ve serisinin ikincisi olan “General Chernyakhovsky” isimli Ro-Ro gemisi 22 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenen tören ile denize indirildi.
Rusya Federasyonu’ndan FSUE Rosmorport şirketi tarafından Ust-Luga-Baltiysk hattında kullanılmak üzere Kuzey Star Tersanesi’ne sipariş edilen 200 metre uzunluğundaki Ro-Ro gemilerinin ikincisi, düzenlenen törenle suya indirildi.
Yeni inşa projesinin en büyük özelliği, geminin gaz yakıtlı dizel tahrik sistemi “Duel Fuel” sistemine sahip olmasıdır. Dünya genelinde ekolojik çözümler kapsamında, gaz yakıtlı dizel tahrik sistemi, emisyon değerlerini azaltan çevre dostu sevk sistemi son yıllarda en çok talep görenler arasında yer alıyor.
Serinin ilk gemisi olan “Marshal Rokossovsky” 2020 yılı Ağustos ayında denize indirilmişti.
Her iki gemi, Rusya’da LNG ile çalışacak olan ilk Ro-Ro gemileri olacak. Gemiler, otomobil, kamyon ve tırların yanı sıra vagon da taşıyabilecek.
General Chernyakhovsky’nin 2021 sonunda teslim edilmesi planlanıyor.
General Chernyakhovsky’nin özellikleri:
Uzunluk : 200 metre
Genişlik : 27 metre
DWT : 11.057 ton
Hız : 16.5 mil
Mürettebat : 24
Vira Haber
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