Kuzey Star, General Chernyakhovsky İsimli Ro-Ro Gemisini Denize İndirdi

Rusya Federasyonu’ndan FSUE Rosmorport şirketi tarafından Ust-Luga-Baltiysk hattında kullanılmak üzere Kuzey Star Tersanesi’ne sipariş edilen 200 metre uzunluğundaki Ro-Ro gemilerinin ikincisi, düzenlenen törenle suya indirildi.

Yeni inşa projesinin en büyük özelliği, geminin gaz yakıtlı dizel tahrik sistemi “Duel Fuel” sistemine sahip olmasıdır. Dünya genelinde ekolojik çözümler kapsamında, gaz yakıtlı dizel tahrik sistemi, emisyon değerlerini azaltan çevre dostu sevk sistemi son yıllarda en çok talep görenler arasında yer alıyor.

Serinin ilk gemisi olan “Marshal Rokossovsky” 2020 yılı Ağustos ayında denize indirilmişti.

Her iki gemi, Rusya’da LNG ile çalışacak olan ilk Ro-Ro gemileri olacak. Gemiler, otomobil, kamyon ve tırların yanı sıra vagon da taşıyabilecek.

General Chernyakhovsky’nin 2021 sonunda teslim edilmesi planlanıyor.

General Chernyakhovsky’nin özellikleri:

Uzunluk : 200 metre

Genişlik : 27 metre

DWT : 11.057 ton

Hız : 16.5 mil

Mürettebat : 24

Vira Haber