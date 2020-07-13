Bugün Survivor 2020 finalinin yapılacağı Galataport Karaköy’de bulunuyor. Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesidir.

Karaköy'de yaklaşık 200 yıldır erişime kapalı olan Karaköy sahil şeridinde inşa edilen Galataport, kültür-sanat merkezleri, dünya standartlarında bir kruvaziyer terminali, otel, farklı çeşitli markalar, kafeler, restoranlar, ofis alanlarının yer alacağı bir alan olarak planlandı.

Galataport yılda 7 milyonu yabancı turist olmak üzere 25 milyon ziyaretçiyi ağırlaması planlanıyor. Galataport'ta 2 müze yer alıyor. Aynı zamanda proje ile 200 yıldır halka kapalı olan 1,2 kilometrelik sahil şeridi halka açılıyor. Proje inşaat çalışmalarına koronavirüs sebebiyle ara verilmişti.

Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan bilgilere göre; büyük final Pazartesi ve Salı olacak. Salı akşamı Survivor finali Galataport'ta yapılacak ve 14 Temmuz Salı akşamı Survivor 2020'nin şampiyonu belli olacak.

Vira Haber