Artvin’de etkisini gösteren sağanak yağışa bağlı olarak Artvin - Yusufeli kara yolu bölgesinde meydana gelen sel, kara yolunda ve Yusufeli Barajı İnşaat şantiyesinde tahribata sebep oldu.

Bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Vali Yılmaz Doruk, burada yaptığı açıklamada “ Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelana bağlı olarak, baraj şantiyesi çalışanlarından bir can kaybımız var, Bir ailemiz de kayıp, anne, baba ve bir çocuğuyla birlikte. Kriz masası oluşturduk, arama ve yol açma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor" dedi.

Vali Doruk'a incelemelerinde, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, DSİ Bölge Müdürü Celal Tokalak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz eşlik etti.

Edinilen bilgilere göre, ilçede dün akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanda, araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişinin bulunması için Artvin ve Erzurum AFAD, iz takip köpekleriyle jandarma ekipleri, DSİ, Karayolları, 112 Acil Sağlık ile yüklenici firma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Yusufeli Barajı şantiyesinde aracın bulunduğu değerlendirilen alanda yapılan kazıda, bir otomobile rastlandı.

Çamura bulanmış otomobilde yapılan aramada, Mustafa, eşi Müşerref ve oğlu Salih Sönmaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Sönmaz ailesinin cesetleri, ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ulaşıma kapalı olan Artvin-Erzurum kara yolunda temizleme çalışmaları da Kara yolları ve baraj inşaatı yüklenici firması çalışanlarınca sürdürülüyor.

Vira Haber