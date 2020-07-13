Türkiye'nin İlk Nil Timsahları Tuzla Viaport Marina'da Dünyaya Geldi

Tuzla Viaport Marina'da bulunan Timsah Park'ta, 9 yavru Nil timsahı yumurtalarını kırarak dünyaya geldi.

14 uzman personelin ilgilendiği yavru nil timsahlarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Timsah Park Genel Müdürü Gökmen Aydın, Viasea Akvaryum içerisinde yer alan parkın, 8 timsahla birlikte, köpek balığından mürene, vatozdan piranaya kadar 10 binlerce deniz canlısına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Dünyada Nil timsahlarının sayısının hızla azaldığını belirten Aydın, "Yavrularımız bizi çok mutlu etti." dedi.

"DOĞAL ORTAMLA BİREBİR AYNI BİR ORTAM OLUŞTURDUK"

Aydın, "Yumurtaları dünyaya geldikten hemen sonra kırılmaya karşı özel bir ortama aldık. Oluşturduğumuz ortamın nem derecesi, sıcaklığı ve toprağın yumuşaklığı doğal ortamla birebir aynıydı. Biz, timsahlarımızın dişi olmasını istediğimiz için 31 derecenin altında bir sıcaklıkta tuttuk." diye konuştu.