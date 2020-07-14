Sondaj Faaliyetleri İçin Geri Sayım Başladı
Akdeniz’deki görevi bittikten sonra Karadeniz’e geçen Türkiye’nin gururu Fatih Sondaj Gemisi, 15 Temmuz direnişinin yıldönümünde Karadeniz’de Ereğli açıklarında sondaja başlayacak.
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Fatih Sondaj Gemisi, Sekiz katlı 6'ncı nesil teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisinden biri. 12 bin metre derinlikte arama yapabiliyor. 200'den fazla personelin çalıştığı gemide lokantadan, yemekhaneye, hastaneden sinemaya her türlü yaşam alanı var.
6. Nesil teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi içinde yer alan FATİH, anlamlı bir planlama ile 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin engellenmesinin 4.yıl dönümünde Karadeniz'de sondaj yapmaya başlayacak.
Vira Haber
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