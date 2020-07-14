Sondaj Faaliyetleri İçin Geri Sayım Başladı

Fatih Sondaj Gemisi, Sekiz katlı 6'ncı nesil teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisinden biri. 12 bin metre derinlikte arama yapabiliyor. 200'den fazla personelin çalıştığı gemide lokantadan, yemekhaneye, hastaneden sinemaya her türlü yaşam alanı var.

6. Nesil teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi içinde yer alan FATİH, anlamlı bir planlama ile 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin engellenmesinin 4.yıl dönümünde Karadeniz'de sondaj yapmaya başlayacak.

Vira Haber