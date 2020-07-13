Türkiye’nin Kültür Mirası Akdeniz Sularına Taşınıyor

Denizcilik ve lojistik alanlarında Avrupa’nın lider firması DFDS’in Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi DFDS Akdeniz İş Birimi, filosundaki tüm gemilere Türkiye’deki UNESCO kültür miraslarının ismini verme kararları kapsamında son olarak Cemil Bayülgen gemisine de ”Galata Seaways” adını verdi.

DFDS Akdeniz İş Birimi, Akdeniz’deki mevcut ağında hizmet veren tüm gemilerine Türkiye’deki UNESCO kültür miraslarının ismini verme kararı kapsamında son olarak Cemil Bayülgen gemisine “Galata Seaways” adını verdi. DFDS Akdeniz İş Birimi filosunda bulunan 12 gemiyi yeni isimlerine kavuştururken, geçtiğimiz sene Pendik Limanı’ndan suya indirilen her biri 450 treyler kapasitesindeki iki dev Ro-Ro gemisine de “Ephesus Seaways” ve “Troy Seaways” isimlerini vermişti.

DFDS Akdeniz İş Birimi, Türkiye’nin tarih ve kültür mirasını Akdeniz sularına taşıyan 14 büyük Ro-Ro gemisi ve 60 km’yi aşan gemi kapasitesiyle düzenli seferler gerçekleştiriyor. Gemiler İtalya’nın Trieste ve Bari, Yunanistan’ın Patras, Fransa’nın Sete limanlarına İstanbul’da Pendik, Yalova ve Mersin olmak üzere Türkiye’nin üç farklı noktasından ulaşıyor.

DFDS Akdeniz İş Birimi’nin filosundaki 14 gemi sırasıyla; Cappadocia Seaways, Olympos Seaways, Gallipoli Seaways, Artemis Seaways, Dardanelles Seaways, Aspendos Seaways, Assos Seaways, Sumela Seaways, Zeugma Seaways, Myra Seaways, Galata Seaways, Pergamon Seaways, Ephesus Seaways ve Troy Seaways olmak üzere Akdeniz sularında Türkiye’nin şanlı tarihini ve antik kentlerinin isimlerini taşıyor.

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, konu hakkında şunları söyledi: “DFDS Akdeniz İş Birimi olarak DFDS’nin Akdeniz’deki mevcut ağında hizmet verecek filomuzdaki 14 geminin tamamına çalışanlarımızın önerileriyle Türkiye’deki UNESCO kültür miraslarının isimlerini verdik. Bu kararımız doğrultusunda son olarak Cemil Bayülgen gemisine “Galata Seaways” adını verdik. DFDS Akdeniz İş Birimi olarak 60 km’yi aşan kapasiteleriyle 14 gemimizin de isimleriyle Türkiye’yi Akdeniz sularında temsil etmekten mutluluk duyuyoruz.”

Vira Haber