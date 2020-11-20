Çanakkale-İÇDAŞ Çelik Enerji ve Tersane Fabrikası yetkililerinin talebiyle, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası GEMİSEM Koordinatörlüğü tarafından, 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde Çanakkale-İÇDAŞ Çelik Enerji ve Tersane Fabrikası'nda "Gaz Ölçüm Süreci İşlemleri Meslek İçi Eğitimi" düzenlendi.

İÇDAŞ Çelik Enerji ve Tersane Fabrikası İş Sağlığı ve İş güvenliği departmanında görev alan personelin katılımıyla düzenlenen eğitim, TK Shipyard İSG Uzmanı Sayın Engin KAYA tarafından verildi.

Sektörün ihtiyacını gidermeye yönelik, Gaz ölçüm işlemleri kapsamında, İş kazalarını önlemek amacıyla verilen eğitim, verimli bir şekilde gerçekleştirildi.

Gaz Ölçüm Süreci İşlemleri Meslek İçi Eğitimi, Sektörümüzde faaliyet gösteren kurumlardan gelen taleplere göre tekrar düzenlenebilecektir.

Vira Haber