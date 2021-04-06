Gemi Acente Yetkililerinden Kdz. Ereğli TSO'ya Ziyaret

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Gemi Acente yetkilileri, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ile makamında görüşülen ziyarette Ustaoğlu Gemi Tersanesi sahibi Kamil Ustaoğlu, Taneri Acente Sahibi Rifat Taneri, Sude Denizcilik Sahibi Oğuz Ünlüer, Varol Acente Sahibi Varol Erdem, Akay Lojistik Sahibi Burak Gürdal ve Nehir Denizcilik Sahibi Kağan Boy yer aldı.

İlçe ekonomisi ve denizcilik sektörünün durumu hakkında karşılıklı görüş ve bilgi alış verişinde bulunuldu. Deniz acenteleri üyeleri, Başkan Arslan Keleş’e sektör adına vermiş olduğu mücadeleden ve yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederken, Başkan Keleş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üyelere teşekkür etti.

Vira Haber