Gemi Makineleri Teknolojileri Semineri-8 konulu webinar düzenlenecek

Gemi Makineleri Teknolojileri Semineri-8 Webinar Serisi etkinliği ikinci oturumu ile devam ediyor. İlk oturumda ABS Kore Ofisinden Muammer Aktürk’ün konuşmacı olarak yer aldığı ve denizcilikte LNG, amonyak ve metanol alternatif yakıtları kullanımına yönelik yakıt sistemlerinin anlatıldığı ve bu sistemlerin operasyonuna ilişkin kaygıların ele alındığı etkinliğin gelecek oturumlarında da denizcilik sektörünün farklı dallarından gelen konuşmacılar ağırlanmaya devam ediyor.

Gemi Makineleri Teknolojileri Semineri-8 Webinar Serisi’nin ikinci oturumu 16 Mayıs 2023 Salı günü saat 15:00’da çevrimiçi (online) olarak gerçekleşecek. Bu oturumda, “Elektrikli ve Hibrit Gemi Sevk Sistemleri: Kurulum ve Operasyon” konularındaki bilgilerini aktarmak ve dinleyicilerden gelen soruları cevaplamak üzere GESI Marine Kurucusu Baş Müh. Gökhan KOÇ konuşmacı olarak yer alacak. Webinar etkinliğine http://bit.ly/gokhankoc linkinden ücretsiz olarak kayıt olunabilmektedir.

Vira Haber