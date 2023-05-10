Safiport Enerji Üretmeye Başladı!

Yeşil liman Safiport, artan enerji ihtiyacını karşılayacak güneş paneli projesini devreye aldı. Kapalı depolarından birinin çatısına kurulan 1 MW kapasiteli güneş panelleriyle enerji üretmeye başlayan Safiport çevreye duyarlı bu projesi ile yine limanlar arasında fark yarattı.

Devreye alınan paneller limanın enerji ihtiyacının yüzde 15'ini karşılıyor. Hayata geçirilen bu proje ile hem Safiport’un karbon ayak izi azaltıyor hem de doğal kaynakların verimli kullanımına katkı sunuluyor. 1 MW’lık enerji her yıl 5.600 ağaç kurtarıyor.

Bölgenin en büyük limanı olan Safiport geniş liman sahası avantajı ile kapalı depo bakımından da oldukça geniş olanaklara sahip. Bu sayede Safiport’un çevreci projesi ilerleyen zamanlarda daha da büyüme gösterebilir.

Vira Haber