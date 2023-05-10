Denizcilik sektörü Mare Forum’da bir araya gelecek

17 Mayıs 2023 saat 13.00'te, Holiday INN Tuzla'da 7. kez gerçekleşecek olan “Mare Forum”, denizcilik sektöründeki önemli konuları tartışmak için önde gelen sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Etkinlik, denizcilik sektöründeki son gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri ele alarak, katılımcılara sektördeki en son trendleri takip etme fırsatı sunacak. Etkinlikte, sürdürülebilirlik, küresel ticaret ve lojistik, denizcilikte dijitalleşme ve diğer önemli konular hakkında paneller ve konuşmalar düzenlenecek.

18 Mayıs 2023'te yine saat 13.00’te aynı otelde ilk kez düzenlenecek olan “Mare Forum SUPER YACHT” ise Türkiye'nin önde gelen süper yat inşa firmalarının, tasarımcılarının, brokerlarının ve diğer endüstri profesyonellerinin bir araya geleceği bir etkinlik olacak. Etkinlik kapsamında, Türkiye'deki süper yat sektörü hakkında konuşmalar, panel tartışmaları ve özel oturumlar yer alacak.

Mare Forum Istanbul, denizcilik sektöründe işbirliğini artırmayı ve sektördeki yenilikleri takip etmek isteyen herkes için bir zenginlik kaynağı olmayı hedefliyor.

Vira Haber