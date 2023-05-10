Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü nisan ayına ilişkin konteyner ve yük istatistikleri yayımladı.

Buna göre, geçen ay limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde %3,5 azalarak 1 milyon 29 bin 580 TEU oldu.

Ocak-Nisan döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,0 azalarak 3 milyon 871 bin 21 TEU’ya geriledi.

Limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 azalarak 788 bin 482 TEU oldu. Nisan ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 azalarak 387 bin 593 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 azalarak 400 bin 889 TEU olarak gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçlemesi Yunanistan ile yapılan taşımalarda gerçekleşti

Yunanistan, 2023 yılı Nisan ayında 95 bin 468 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Yunanistan’ı sırasıyla 86 bin 452 TEU ile Mısır ile yapılan taşımalar ve 77 bin 501 TEU ile Çin ile yapılan taşımalar takip etti.

Söz konusu ayda limanlarda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 40 bin 4 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %93,4’ü (37 bin 377 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla, 37 bin 124 TEU ile Çin’e ve 26 bin 969 TEU ile İtalya’ya yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

Nisan ayında limanlarda denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 61 bin 460 TEU ile Yunanistan’dan gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %98,6’sı (60 bin 593 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Yunanistan’ı sırasıyla, 44 bin 611 TEU ile İsrail’den ve 38 bin 131 TEU ile Mısır’dan gelen konteyner taşımaları izledi.

Limanlarda nisan ayında elleçlenen dış ticarete konu 788 bin 482 TEU konteynerin %10,1’i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Nisan ayında Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,7 artışla 79 bin 822 TEU, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 azalışla 708 bin 660 TEU oldu.

Limanlarda elleçlenen yük miktarı

Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 azalarak 44 milyon 95 bin 811 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde ise limanlarda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,2 azalarak 169 milyon 358 bin 267 ton olarak kayıtlara geçti.

Nisada limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %17,8 azalarak 10 milyon 781 bin 539 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %20,5 artarak 22 milyon 818 bin 516 ton oldu.

2023 yılı Nisan ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre %28,7 azalarak 5 milyon 133 bin 363 ton oldu. Nisan ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 362 bin 393 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %10,2 azaldı.

En fazla artış Buğday ve Mahlut (Meslin) yük cinsinde oldu

Nisan ayında limanlarda 1 milyon 430 bin 66 ton buğday ve mahlut (meslin) yük elleçlemesi gerçekleşti. Buğday ve mahlut, 348 bin 280 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (%32,2’lik artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu.

Bu yük cinsini sırasıyla, 306 bin 721 ton artış ile taşkömürü (briketlenmemiş) ve 305 bin 773 ton artış ile motorin yük cinsleri takip etti.

Ham Petrol ise 1 milyon 516 bin 58 tonluk düşüş ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 631 bin 812 tonluk düşüş ile LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz) ve 144 bin 349 tonluk düşüş ile tırlarda taşınan yükler takip etti.

Nisan ayında portland çimento yük cinsi, limanlarda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 933 bin 522 ton ile ilk sırayı aldı.

İthalatta Rusya, İhracatta Amerika ilk sırada

Nisanda denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 8 milyon 681 bin 133 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 1 milyon 249 bin 396 ton ile Amerika’dan ve 999 bin 229 ton ile Mısır’dan yapılan taşımalar takip etti.

Söz konusu ayda denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 241 bin 374 ton ile Amerika’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Amerika’yı sırasıyla 1 milyon 114 bin 141 ton ile İtalya’ya ve 713 bin 537 ton ile İsrail’e yapılan taşımalar izledi.

İthalatta ise en fazla yük elleçlemesi 8 milyon 681 bin 133 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda görüldü. Bunu sırasıyla 1 milyon 249 bin 396 ton ile Amerika’dan ve 999 bin 229 ton ile Mısır’dan yapılan taşımalar takip etti.

Nisan ayında limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 33 milyon 600 bin 55 ton yükün %7,1’i Türk bayraklı gemilerle taşındı.

Vira Haber