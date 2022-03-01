Gemi Mühendisleri Odası 9.Öğrenci Çalıştayı Gerçekleştirildi

Çalıştaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılında gemi inşa eğitimine başlayan Bursa Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler katılımı sağladı.

130 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen TMMOB Gemi Mühendisleri Odası (GMO) 9.Öğrenci Çalıştayı’na; TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı alih Bostancı, Başkan Yardımcısı Mustafa Kürşat Pekşen, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın, PRÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Helvacıoğlu, PRÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Helvacıoğlu, YTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan ve sektör temsilcileri katılım sağladılar.

Çalıştay, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu Başkanı Melih Sakallıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Sakallıoğlu, konuşmasında “Saygıdeğer büyüklerim ve değerli öğrenci arkadaşlarım, hepiniz TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu tarafından düzenlenen 9. Öğrenci Çalıştayı’na hoş geldiniz. Sürekli gelişmekte olan canlı bir sektörün içerisindeyiz ve bu sektörün devamlılığını bizler sağlayacağız. Bu büyük bir sorumluluk. Cemal Süreyya’nın da dediği gibi mavi bir renkten daha fazlası, sonu olmayan bir gökyüzü, umut dolu bir deniz ve bizleri burada toplamaya bir neden. Bizler bugünün ve yarının gemi mühendisleri olarak bu umudu yarınlara taşımak için canla başla çalışmalıyız. Bu yolda bizlere destek olan başta Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olmak üzere tüm büyüklerimize teşekkür ederim. Çalıştayı düzenlemekte bana yardım eden organizasyon ekibindeki arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim.” diyerek bu organizasyonun gerçekleşmesinde öncü olan GMO Yönetim Kurulu’na teşekkürlerini iletti.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı, çalıştayın ve çıktılarının gemi inşa sektörü ve gemi inşa eğitimi için önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Gemi inşa eğitimi veren okulların sayısına paralel olarak öğrenim gören gemi inşa mühendisi adaylarının saysının da arttığını belirterek uzun yıllar sektörde birlikte çalışacak farklı okullarda öğrenim gören geleceğin gemi mühendisleri arasındaki bağların böyle benzeri öğrenci etkinliklerinde kurulmaya başladığını sözlerine ekledi.

Konuşmasını öğrencilerin gelecekte gemi inşa sektörü daha da ileri seviyelere taşıyacağına olan güvenini yineleyerek sürdüren Bostancı, konuşmasını çalıştaya katılım sağlayan öğrencilere ve sektör temsilcilerine teşekkürlerini sunarak başarılı ve bir çalıştay geçmesi dilekleriyle bitirdi.

Davete katılamayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun tebrik mesajları paylaşıldı. Etkinlik, seminerler ile devam etti.

Seminer kapsamında ART Tersanesi Mekanik İşler Sorumlusu Gökhan Oduncu ve Managing Director – Schore Marine ve Power Engeering Uzakyol Makine Zabiti Sayın Cenk Sözer, “Ana Makine ve Sevk Sistemleri”adlı eğitici ve öğretici sunumlarını gerçekleştirdiler.

Etkinlik, GMO Bodrum Temsilcisi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi Murat Tansel Ergün’ün tarafında “Gemi Mühendisi Ne Olur?” adlı 2. seminer ile devam etti. Seminerlerin ardından 1., 2. ve 3. öğrenci atölye çalışmaları başladı.

Öğrenciler, Örgütlenme, Eğitim ve Kariyer, Savunma, Dijitalleşme ve İnovasyon, Türk Gemi İnşa Sanayi, Dizayn, Açık Deniz Yapıları, Globalleşme konularından oluşan atölyeler kapsamında kendilerine verilen başlıklarda fikir alışverişi yaparak yeni fikir ve proje önerilerini tartıştılar. Atölye başkanları tarafından çalıştay kapsamında atölye içerisinde yer alan öğrencilerin fikirler ve projeler daha sonrasında çalıştay raporunda yer verilmek üzere kayıt edildi. 1. gün programı akşam yemeği ardından sona erdi.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu tarafından düzenlenen 9. Öğrenci Çalıştayı, 2. gün programı STM A.Ş. Lider Denizaltı Dizayn Mühendisi Özgür Ata tarafından “Denizaltıların Stratejik Önemi – Türkiye’de Denizaltı Tasarım ve İmalat Faaliyetleri” semineri ile başladı.

Norse Design Dizayn Müdürü Ilgaz Can Karadayı tarafından “Dizayn süreçleri ve Yenilenebilir Enerjiler” adlı seminer ile devam etti. Konuşmanın son bölümünde öğrencilerin kendilerine yönelttiği soruları cevaplayan Karadayı’nın konuşmaları alkışlarla sona erdi. Programa 4. ve 5. atölye çalışmaları ile devam edildi.

9. Öğrenci Çalıştay’ına katılan öğrencilerden atölyelerde, çalıştayın nasıl geçtiği ve bir sonraki çalıştayların nasıl geliştirilebileceği hakkındaki önerileri alındı. Ardından 1., 2. ve 3. atölye çalışmalarında bir kısmı konuşulup tartışılan konu başlıklarına kaldıkları yerden devan eden öğrenciler birçok yeni fikir ve proje üreterek atölye başkanlarına ilettiler. Çalıştay sonrasında alınan bütün notlar çalıştay sonuç raporu haline getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlara TMMOB Gemi Mühendisleri Öğrenci Komisyonu 9. Öğrenci Çalıştayı raporu olarak iletilecek.

Kapanış programı için katılımcılar tekrar bir araya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğrenci temsilcileri kapanış konuşmalarını yaptıktan sonra TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu Başkanı Melih Sakallıoğlu, çalıştaya katılan herkese teşekkürlerini iletti. Ardından TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Orçun Balbaş konuşmasını gerçekleştirdi.

Öğrenci Komisyonu’nun kurulmasında ve ilk çalıştayların düzenlenmesinde emek harcayan biri olarak her zaman TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın öğrencilerin yanında en büyük destekçisi olacağını yineleyen Balbaş, gelecek dönemlerde daha da büyüyerek gelişen bir Öğrenci Komisyonu’nun var olmaya devam edeceğini ve sonraki çalıştaylarda muazzam çalışmaların yapılacağından emin olduğuna değindi.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı, eski öğrenci zamanlarından da anılarını anlatarak çalıştay çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Öğrenci komisyonu üyelerinin hedefini belirleyen Bostancı, 10. Öğrenci Çalıştayı’nın Trabzon’da düzenlenebileceğini belirtti. Ardından GMO Öğrenci Komisyonu Başkanı Sakallıoğlu, dönem başkanlığını Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne devretti.

9. Öğrenci Çalıştayı, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası ailesinin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.