Gemi Mühendisleri Odası'ndan bir yenilik daha: GMO MEDES

Gemi Mühendisleri Odası, 45. Dönem Yönetim Kurulunun hedefleri içerisinde yer alan, ‘‘Mesleki denetim işlemlerinin elektronik ortama taşınması” projesi ile ilgili olarak, GMO üyelerine daha hızlı ve kaliteli hizmet verilebilmesi amacı ile uzun bir süredir devam eden çalışmalarının sonuna gelindi.

Çağımız gereğine uygun olan elektronik onay sistemi GMO MEDES (Gemi Mühendisleri Odası Mesleki Denetim Sistemi) için yazılım aşaması tamamlanarak pilot uygulamaya geçildi.

Gemi Mühendisleri Odası’nın, TMMOB ve TMMOB’a bağlı odalar arasında öncü oda olma yolundaki bu girişimi sayesinde yıllardan beri süre gelen Gemi Mühendisleri Odası mesleki denetim faaliyetlerinin basılı dokümanlardan elektronik ortalama taşınması sayesinde yaklaşık yıllık 15 bin paftanın üzerinde çizim ve 400’e yakın doküman elektronik ortamda işlem görecek.

Böylece GMO MEDES dijital dönüşüm projesi, çevresel olarak bakıldığında yılda 35’e yakın yetişkin ağacın kesilmesine de engel olunacak. Bunun yanı sıra; GMO, Tasarım Büroları ve İdare arasında bürokratik işlemler hız kazanacak.

Yapılan bu uygulama sayesinde tasarım ofislerinin baskı ve evrak taşımasından dolayı yılda yaklaşık 100 bin TL’ye yakın maliyetin, diğer yandan da Gemi Mühendisleri Odası’nın kırtasiye ve taramadan doğan yaklaşık 40 bin TL’ye yakın maliyetin ortadan kaldırılacağı öngörülüyor.

GMO MEDES Pilot uygulamasına bugün itibariyle geçilmiş olup, belli bir süre hem elektronik hem hard copy onay işlemleri birlikte devam edecek.

Gemi Mühendisleri Odası 45. Dönem Yönetim Kurulu GMO MEDES Projesi’nin 3 ay içerisinde kademeli olarak devreye alınmasını planlıyor.

Vira Haber