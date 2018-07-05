Gemi mühendislerinden Başkan Uysal'a ziyaret

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ünver'in nezaket ziyaretinde, gemicilik sektörünün gelişimi için genel ve yerel kamu yönetiminin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

1 Temmuz'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92'nci yılının kutlandığına dikkat çeken Başkan Uysal, kabotajın bir devletin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkı olduğunu söyledi. Kabotaj hakkının yani limanlar arası yolcu ve yük taşıma hakkının Türk bayraklı gemilere ait olmasının öneminin genç kuşaklar için anlaşılamaz hale geldiğine dikkati çeken Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Zaten denizcilik kavramının üzerinde durulmuyor. 3 yanımız deniz ama denizcilik maalesef gelişmemiştir. Kruvaziyer turizmi gelişmemiştir. Taşımacılıkta dünya sıralamasında çok arkalardayız. Denize sırtımızı döndüğümüz bir gerçek. Denizcilik kültürünün ilerletilmediği, üzerinde durulmadığı, planlanmadığı bir gerçektir."

Şube Başkanı Ünver de nazik ev sahipliği dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkür ederken günün anısına yelkenli motifi işlemeli bir tabak hediye etti.

Vira Haber