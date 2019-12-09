Gemi Mühendisliği Haftası Etkinlikleri

Bu yıl 11.sinin düzenleneceği “GEMİ MÜHENDİSLİĞİ HAFTASI’19” etkinlikleri kapsamında 9 – 10 Aralık 2019 tarihlerinde, Piri Reis Üniversitesi Hazırlık Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenlenecek panellere kutlanıyor.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, kuruluş günü olan 11 Aralık tarihini içine alan haftayı, 2009 yılından itibaren, meslek alanımıza ilişkin çeşitli konularda kongre, konferans ve panel vb. etkinlikler düzenleyerek, “GEMİ MÜHENDİSLİĞİ HAFTASI” olarak kutlamaktadır.

Bu yıl 11.incisinin düzenleneceği “GEMİ MÜHENDİSLİĞİ HAFTASI’19” etkinlikleri kapsamında 9 – 10 Aralık 2019 tarihlerinde, Piri Reis Üniversitesi Hazırlık Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek panellere kutlanıyor.

Panel Konuları

9 Aralık 2019

1.Oturum: IHM, Inventory Of Hazardous Material / Tehlikeli Madde Envanteri

2. Oturum: Otonom Gemi Teknolojileri

3. Oturum: Deniz Teknolojisi Mühendisliği Ve Faaliyet Alanları

10 Aralık 2019

1.Oturum: IMO 2020 Kapsamında Emisyon Kısıtları Ve Alternatif Yakıt Uygulamaları

2. Oturum: Geçmişten Geleceğe Türk Gemi İnşaa Sanayi

3. Oturum: İhracatta Devlet Yardımları ve Teşvikler

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