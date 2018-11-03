Gemi ve Yat Tasarım Yarışması ödülleri verildi

Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması ödülleri, Crowne Plaza Asia Hotel'de düzenlenen törenle 7. kez sahiplerini buldu. Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde düzenlenen yarışmada toplamda 70 bin TL’lik ödül dağıtıldı.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçıları Meclisi’nin izin ve destekleri ile 2012 yılından bu yana düzenli olarak her yıl farklı konu ve kategorilerle gerçekleştirilen 7. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması Ödülleri, Crowne Plaza Asia Hotel'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Birçok denizcilik kurumu ve özel sektör temsilcilerinin destekleri ile Türk gemi ve yat sektörünün bir araya gelmesine öncülük eden yarışmada bugüne kadar yolcu vapuru, balıkçı gemisi, motor ve yelkenli yat, deniz taksi, restoran ve etkinlik teknesi, özel amaçlı gemiler gibi çeşitli konularda yarışmaya girenlere ödüller verildi.

Bu yılki konusu “turistik denizaltı tasarımı” olan yarışmaya 38 öğrenci, 17 farklı proje ile katılım sağladı.

Gemi inşa, gemi makine ve deniz teknolojileri mühendislerinin gruplarına tasarım ve mimarlık bölümleri öğrencilerini de dahil ederek katılım sağladıkları yarışmada dereceye giren yarışmacılardan birinciye 40 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL ödül verildi.

Para ödüllerinin yanı sıra yarışmada derece elde eden öğrenciler, yurtdışında yüksek öğrenim için Ticaret Bakanlığı ve Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği tarafından eğitim ve yaşam giderlerine ilişkin destek başvurularında bulunmaya hak kazandı.

Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde düzenlenen ödül törenine İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Sina Şen, Başaran Bayrak başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Vira Haber