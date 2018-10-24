İsveç’in yarı ömür modernizasyonundan (Mid Life Upgrade / MLU) geçirdiği HMS Gotland, ilk testler için denize açıldı. Sistem çalıştırma testlerinin limanda tamamlanmasının ardından açık denizde gerçekleştirilmesi gereken denemeler için gemi seyre çıktı. Testler sırasında, entegrasyon kapsamında entegre edilen yeni sistemlerin istenen kapasitede olup olmadığı sınanacak.

1990 ila 1997 yılları arasında inşa edilen denizaltılar, daha önce de küçük çaplı modifikasyonlara uğramıştı. Modernizasyon kapsamında platformlarda yer alan ve faydalı kullanım ömrünün sonuna gelen 20 kadar donanım, yenileriyle değiştirildi.

Denizaltının etkinliği ile birlikte durumsal farkındalığı ve güvenlik seviyesi de yükseltildi. Platformların gövdeleri iki metre kadar uzatıldı ve Stirling Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi entegre edildi. Ayrıca denizaltıya geleneksel periskop yerine modern elektroniklerle donatılmış yeni bir mast sistemi de denizaltıya eklendi.

Vira Haber