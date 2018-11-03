Carnival Cruise ve Royal Caribbean Yenikapı'ya talip

29 Ekim'de açılışı yapılan ve Türkiye'yi dünyanın 'hub'ı haline getirecek olan İstanbul Havalimanı, yeni yatırımların da yolunu açıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un, "Kruvaziyer firmaları bize gelip, 'Yeni bir kruvaziyer limanı için bize yer gösterin, yap-işlet-devret şeklinde İstanbul'da liman yapmak istiyoruz' diyor. ABD'li dünya devi kruvaziyer firmaları Carnival Cruise ve Royal Caribbean, İstanbul'u Akdeniz'in 'hub'ı haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Yenikapı'da kruvaziyer limanı ihalesinin açılmasını bekleyen iki şirket, burada yap-işlet-devret modeliyle yatırım yapmayı planlıyor.

İHALEYİ BEKLİYORLAR

Carnival Cruise ve Royal Caribbean'ın Türkiye satış acentesi Tura Turizm'in Başkanı Erkunt Öner, kruvaziyer sektörünün en büyük problemlerinden birinin liman eksikliği olduğunu belirtti. Öner, "2020'de tamamlanacak olan Galataport projesi dev gemiler için tam anlamıyla yeterli değil. O nedenle Yenikapı kruvaziyer limanının yapılması gerekiyor. Ulaştırma Bakanlığı da bu proje için çalıştıklarını söylemişti. Eğer bakanlık Yenikapı için ihale açarsa Carnival Cruise ve Royal Caribbean ihaleye girmeyi planlıyor" dedi.

AKDENİZ'İN 'HUB'I OLABİLİR

Royal Caribbean Türkiye Genel Müdürü Alper Taşkıranlar da, bu yıl kurda yaşanan dalgalanmalara rağmen kruvaziyer sektöründe hareketliliğin devam ettiğini söyledi. Taşkıranlar, "Bu yıl kruvaziyer tatilini tercih eden Türk turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 20 arttı. Bu canlılığın 2019'da da devam edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu. İstanbul'un Akdeniz'in ana kalkış 'hub'ı olabileceğini belirten Taşkıranlar, "Türk vatandaşlarının kruvaziyer tatiline artan ilgisi, İstanbul'u 'hub' yapma fikrini de pozitif etkiliyor" ifadelerini kullandı.

2.7 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ

Ulaştırma Bakanlığı, mayıs ayında Yenikapı'da yeni bir kruvaziyer limanı projesi hazırladıklarını söylemişti. Projeye göre Yenikapı Yat Limanı'nın gerekli izinlerden sonra 355 günde işletmeye açılması bekleniyor. 3 büyük boy toplam 8 kruvaziyerin yanaşmasına imkân verecek olan liman, yılda 2.7 milyon kruvaziyer yolcusunu ağırlayacak.

PAZARIN % 80'İNE HÂKİMLER

Carnıval Group, bünyesindeki 10 şirket ve 104 gemiyle dünyanın en büyük kruvaziyer şirketi olarak öne çıkıyor. Yıllık 11.5 milyon yolcuya hizmet veren grup, 7 kıtada faaliyet gösteriyor. Kruvaziyer sektöründe dünyanın en büyük ikinci şirketi olan Royal Group ise bünyesindeki 6 şirket ve 61 gemiyle çalışıyor. Şirket yıllık 6 milyondan fazla yolcuya hizmet veriyor.

Kaynak: Sabah

Vira Haber