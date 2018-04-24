Kurultay 6 farklı üniversiteden yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla geçekleştirildi. Kurultay, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Oral Erdoğan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tamer Kıran, Meclis Başkanı Sayın Kapt. Salih Zeki Çakır, UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Eğitim ve Belgelendir Daire Başkanı Cem Erdem, Tuzla Liman Başkanı Burhan Kuş, YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, DEÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk NAS, DEÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nuran, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Pelin Bolat, TMMOB GMO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, GİSBİR Genel Sekreteri Kemalettin Gür, İTÜ DEFAV Başkanı İlke MEŞE, TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. İ. Arif Bostan ve birçok denizci sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılımlarıyla gerçekleştirildi.



19 Nisan 2018’de 6 farklı üniversite öğrencileri ve akademisyenleri tarafından gerçekleştirilen çalıştay sonucunda denizci üniversiteliler sorunlarını sektörle paylaştı. Öğleden sonra yapılan oturumda; staj sorunları, akademik kariyer planlama, denizcilik eğitiminde dönüşüm, endüstri 4.0 ve denizciliğe etkileri, stajlarda iş sağlığı ve güvenliği ve denizcilikte mesleki örgütlenmenin önemi konuları tartışıldı.



Kurultayda ayrıca Uzmar Denizcilik, Sanmar Denizcilik, Karadeniz Holding ve İnce Denizcilik tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

















































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