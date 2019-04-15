GEMİMO'dan “Global Maritime Conference”

GMC’19 konferansı bu yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ile birlikte Selçuk / İzmir’de 18 – 19 Nisan 2019 tarihleri arasında Korumar Ephasus Oteli'nde düzenleniyor.

Uluslararası nitelikteki konferansta, denizcilikte teknolojik yaklaşımlar, insan faktörü, yenilikçi tasarım ve buluşlar, denizde siber güvenlik, yeni deniz yakıtları ve verimlilik, gemi inşa, lojistik ve deniz ticareti ve hukuk, liman operasyonları, deniz ulaştırma yönetiminde dijital yaklaşımlar vb. konularla ilgili toplam 64 bilimsel araştırmanın sonuçları değerli katılımcıların önünde tartışılacak.

Konferansta ayrıca Dünya Denizcilik Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. George Theocharidis ve Strathclyde Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Osman Turan konuk konuşmacı olarak katılıyorlar.

Konferansta sunulan bildiriler arasından akademik kurul tarafından belirlenecek bildiri sahiplerine en iyi bildiri ödülü verilmesi planlamıştır.

Ayrıca konferansta sunulan bildiriler arasında akademik kurul tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda, akademik olarak yayınlanmaya değer bulunan bildiriler tam metin olarak Journal of ETA Maritime Science (JEMS) dergisinde yayınlanacaktır.

GMC’19 Konferansı ile ilgili detaylı bilgiye, konferans web sayfası, www.globalmaritimeconference.org adresinden ulaşılabilmektedir. Konferansa katılım için web sitesindeki kayıt bölümünden kayıt yaptırılması gerekmektedir.