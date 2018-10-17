Geminin çarptığı tarihi yalı onarılıyor

Dümeni kilitlenen Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli dev geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor. Yalının çatısında devam eden onarım çalışmaları havadan görüntülendi. Yalının iç cephesinde bulunan duvarlarında onarıldığı görüldüğü. İstanbul Boğazın'da görüntü kirliliğine neden olmasın diye tarihi yalının dış cephesi yıkılmamış halinin yer aldığı fotoğraflı kamuflaj ile giydirildi.

Değeri yaklaşık 85 milyon dolar olan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na 7 Nisan'da Malta bayraklı Vitaspirit isimli gemi çarpmıştı. Dizi ve filimler için çekim mekanı olarak ta kullanılan tarihi yalıda, Anıtlar Kurulu da askılama yöntemi uygulanarak onarılmasına karar verdi.

Vira Haber