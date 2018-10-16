Doğu Akdeniz’in en büyük marina zincirlerinden biri olan D-Marin ile ortaklık anlaşması bulunan MB92 Group, çatısı altında bulundurduğu Compositeworks ve Blohm & Voss markalarını birleştirdi. MB92 Group tarafından satın alınan Blohm&Voss La Ciotat ve Compositeworks, adını MB92 La Ciotat olarak değiştirdiğini açıkladı. Barselona ve La Ciotat tersanelerinin oy birliğiyle aldığı kararla sektöre yeni bir dinamizm gelmesi bekleniyor.

Barselona ile La Ciotat tersaneleri, uzmanlık ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşarak, takım çalışması ve mükemmeliyetçi bakış konusunda benzer yaklaşımlara sahip olduklarını keşfettiler. Tüm sektöre daha açık ve şeffaf bir duruşla Compositeworks’ün MB92 markasını almasına karar verildi. Bununla birlikte, her iki tersanenin farklı özelliklerinin, ortaklığın yeni görsel kimliğinde vurgulanması gerektiği konusunda da uzlaştılar. Böylece Compositeworks tarihini ve tersanenin sürekli yüksek kalitesini hatırlatmak için şeklinin ilhamını Fransa haritasından alan mavi renkli MB92 La Ciotat logosu ortaya çıktı. Bu ortaklık yolcu gemilerinin Akdeniz’deki rotalarına yakın, Monako ve Antibes yat limanlarına iki saatlik mesafedeki konumunun avantajlarını yansıtıyor. Ayrıca, suda ve karada çok çeşitli eğlenceli aktivitelere olanak sağlayan, vahşi doğasının güzelliğiyle ünlü Calanques Ulusal Parkı'nın da çok yakınında konumlanıyor. La Ciotat, aynı zamanda MB92 La Ciotat'ın sipariş ettiği 4 bin tonluk gemi vincinin de gelecekteki yeri olacak.

Compositeworks’ün kurucusu ve MB92 La Ciotat’ın Genel Müdürü Ben Mennem, konu ile ilgili şunları söyledi: “Bu birliktelik, şirketimiz için son derece heyecan verici bir dönemi kapsıyor. Yeni kurumsal kimliğimizi Monaco Yacht Show’da kardeş tersanemiz MB92 Group ile birlikte gösterdik ve bu vesileyle uzun süredir bizimle çalışmaya devam eden müşterilerimize teşekkür etme fırsatı kazandık. Akdeniz'deki en büyük iki süper yat refit tesisiyle çalışmanın avantajlarını göstermeyi umuyoruz. Çalışmaya başladığımız geçen yıldan bu yana her birimizin pek çok güçlü yanı olduğunu keşfettik ve bunları birleştirmek için çok çalıştık. Müşterilerimize daha büyük ekiple, daha iyi hizmet vereceğimizi ve yeni grup yapımızın olumlu etkilerini anında hissedeceklerini söyleyebiliriz. Ortak hedefimiz, sadece mükemmellik ve en yüksek müşteri memnuniyeti”. Doğuş Grubu’nu temsilen Aykut Özgülsün konuya ilişkin; “D-Marin olarak bu iki markanın birleşmesini duyurmaktan gurur duyuyoruz. Bunu gerçekleştirmek için geçtiğimiz yıl boyunca çok çalıştık. Süper yat refit ve tamir sektöründeki müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bu son gelişmenin getireceği fırsatlar konusundaki heyecanımızı ve hevesimizi paylaştıklarına inanıyoruz” dedi.

Yeni ortaklık ile ilgili MB92 Group Başkanı Pepe García-Aubert de şunları aktardı; “Müşterilerimize daha yakın olmamızı ve daha iyi hizmet sunmamızı sağlayan markamızı genişletmekten gurur duyuyoruz. Şimdi iki olağanüstü tesisimiz ve her şeyden önce profesyonel, deneyimli ve müşterilerimize mükemmel bir refit deneyimi sunmayı taahhüt eden 250 kişilik bir ekibimiz var. Süper yatlar için en yüksek kalitede servis, refit ve tamir hizmetlerine odaklı, uluslararası bir tersane ağı olarak yerel tutkumuz, uzmanlığımız ve bilgi birikimimizle her ölçekte projeyi üstlenebilecek donanıma sahibiz. Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve toplum için mükemmeli sunmak aynı zamanda sağladığımız hizmet ve ekipmanlara daha fazla yatırım yaparak sektörümüze öncülük etme kararlılığımız itici gücümüz olmaya devam edecek” dedi.

Vira Haber