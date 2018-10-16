İTSO Heyeti Köstence Liman yetkilileri ile görüştü

Köstence Liman yetkilileri ile İTSO heyeti arasında ikili görüşmelerin yapıldığı toplantı olumlu geçti.

Görüşmelerde, sine-vizyon destekli olarak Romanya ve Köstence Limanı hakkında İTSO heyetine yetkililer tarafından teknik bilgiler verildi. Sunumda, Romanya ile Türkiye arasında ticaret köprülerinin oluştuğu ve Türk iş insanlarının Romanya’ya gelmelerinin kendileri için bir kazanç olduğunu belirten Köstence Limanı Ticari Direktörü Alexandru Craciun İTSO heyetini ülkelerinde görmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Köstence Başkonsolosu Sulhi Turan ve UKİD Romanya ve Balkanlar Başkanı Sabit Danış’ın da eşlik ettiği ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verildi.

İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz Romanya izlenimleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise, “Romanya ile Türkiye arasında sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla ziyaret gerçekleştirdik. Burada Türk iş insanlarına karşı çok büyük ilgi gösteriyorlar. Romanya’nın Köstence şehrinde bazı fabrikaları ve limanı gezme ve inceleme fırsatı bulduk. İki ülke arasında özellikle bölgemiz ile Romanya arasında ticari ilişkiler kurulabilir. Bu kapsamda zaten bazı görüşmelerde yapıldı. Temennimiz Burada oluşturduğumuz ticaret köprüsünün iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmesidir” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Romanya İskenderun Fahri Konsolosu Faruk Rende ise, İTSO heyeti ile birlikte Romanya’nın Köstence kendine düzenlenen iş gezisi sayesinde iki ülke arasındaki ticaret köprülerinin oluşabileceğine vurgu yaptı.

İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İTSO Meclis Başkanı Okan Belli, İTSO Başkan yardımcıları Muhsin Yeter, Mahir Taner, İTSO Muhasip üye Gassan Kuran, İTSO yönetim kurulu üyeleri Müfit Tennioğlu Sanem Akpınar, Selma Yılmaz, Yusuf Yılmaz, Raşit Özyurt, Mehmet Ünüvar, Hıdır Güneş, Romanya’nın İskenderun Fahri konsolosu Faruk Rende, İTSO Genel sekreteri Figen Gül Dönmez ve beraberindeki heyet Romanya Köstence Liman ziyaretlerinde yer aldılar.

Vira Haber