Askeri gemi Pakistan'a yeni ihracatlara kapı açtı

Pakistan Denizde İkmal Gemisi'ni yaklaşık 5 yılda tasarlayıp Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim eden Türk savunma sanayisi, yeni ihracat fırsatlarına kapı açtı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Denizde İkmal Gemisi için Karaçi'deki Pakistan Deniz Kuvvetleri Tersanesi'nde düzenlenen teslim töreninin ardından gemiyle Türkiye'de oluşan mühendislik birikiminin kardeş bir ülkeye ihracının gerçekleştirildiğini söyledi.

Geminin Karaçi'de inşa edildiğini ama Türkiye'nin mühendislik desteği, gücü ve tasarımıyla bu noktaya gelindiğini anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Dost ve kardeş ülkeye fikir ihracının yapıldığı, birlikte iş yapmanın hayata geçirildiği bir proje oldu. Pakistan ve bizim açımızdan etkin bir maliyet modeli ortaya çıktı. Birçok anlamda da kapı açtı. Bu kapının açılmasıyla Pakistan'a ihracatla ilgili önemli bazı adımlar arkasından geldi. Bu geminin arkasından bir denizaltı modernizasyonu STM tarafından yapıldı, daha sonra korvet ihracatımızın anlaşması imzalandı. Arkadaşlarımız bunun altyapısını konuşmak üzere burada bulunuyorlar. Sadece deniz platformları değil, helikopter, bazı silah ve mühimmatlarla ilgili de ilişkilerin kapısını açtı. Buradaki başarı ortak bir projenin hayata geçirilebileceğinin örneği oldu. Karşılıklı güven oluştu. Bu güveni oluştururken de 'Kardeş bir ülkede satıcı olarak değil, en faydalı şekilde ürünü ortaya koymak ve dost ve kardeş bir ülkeyle iş yapmak üzere buradayız' mesajını verdik. Bunu da çok somut şekilde hayata geçirdik."

Güçlü rakiplere karşı elde edilen başarılar

Pakistan'daki savunma sanayisi projelerinde Türk şirketlerinin güçlü rakiplere karşı son dönemdeki başarısına ilişkin soruya karşılık Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çoğu ülkede olduğu gibi burada da Batılı sistemlerin bir hakimiyeti var. Onların önüne geçmek gerekti. Bir teknik yeterlilikle onların önüne geçeceğinizi göstermeniz gerekiyordu, diğeri de maliyetti. Maliyette çoğu zaman avantajı yakalayabildiğimiz halde teknik üstünlükte de kendimizi göstermemiz gerekiyordu. Bu, çok önemli ve yıllardır oluşan pazarlama yapıları da aşılarak yapıldı.

Bir diğer rakip de bu bölgede çok aktif olan Çin'di. Onların da finansal ve fiyat açısından cazip teklifleri masadaydı. Birçok alanda Pakistan'da onlar da çalışıyorlar ama bu bir rekabet. Rekabette çeşitli unsurları kullanacaksınız bazen teknolojik yetkinliğinizi, bazen fiyatınızı, bazen iki ülke arasındaki dost ilişkileri, bazen de bir ürünün ömür devri, bakımı, idamesi desteğiyle ilgili oluşturacağınız avantajları masaya koyarak fark oluşturmanız gerekiyor. Bu da bu ülkelerde var olmanın bir yolu. Pakistan ve Türkiye gibi iki dost ülkenin her zaman için çoğu ilişkilerde birbirlerini önceleyeceklerini unutmamak gerekiyor. Öncelerken de hiç kimse dostluk adına avantajlı olmayan bir projeye girmez."

MİLGEM ve Atak ihracatı

İsmail Demir, Pakistan'a MİLGEM korveti ve Atak helikopteri ihracatındaki son duruma ilişkin de şu bilgileri verdi:

"MİLGEM konusunda arkadaşlarımız buradalar, son tespitleri yapıyorlar. Gemilerin ikisi burada, ikisi Türkiye'de yapılacak. Buradaki yapılanmanın nasıl olacağı, geminin çizimleriyle ilgili mühendislik çalışmalarının başlaması gerekiyor. Milli Savunma Bakanlığımız, bizler, ortak yol haritası çıkartıp projeyi Türkiye'nin yüz akı olacak şekilde başlatmak ve bitirmek için buradayız.

Atak Projesi imzalandı, ihraç izinleri süreci devam etmekte. Bunun yanında çeşitli elektronik harp sistemleri, mühimmatlar, hafif ve ağır silahlar konusunda da kamuoyuna çok fazla deklare olmayan ufak çapta satış ve iş birliği görüşmeleri devam ediyor."

Vira Haber