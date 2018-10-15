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"21. Yüzyılda Liman Teknolojileri" çalıştayı

"21. Yüzyılda Liman Teknolojileri" çalıştayı

TÜRKLİM ve Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) işbirliği ile, "21. Yüzyılda Liman Teknolojileri" başlığı altında düzenlenen çalıştay bugün düzenleniyor.

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17 Ekim 2018 Çarşamba günü 0900-1600 saatleri arasında Türkiye Liman işletmecileri Derneği (TÜRKLİM) ve Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) işbirliği ile, "21. Yüzyılda Liman Teknolojileri" başlığı altında limanlarımızda kullanılan teknolojilerin geleceğinin tartışılması ve yeni üretilecek teknolojilerde millileşme fırsatlarının aranması maksadıyla bir çalıştay düzenleniyor.

Çalıştay programı ise şöyle:

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Vira Haber

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